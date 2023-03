Un cutremur puternic va avea loc în România. Seismologii avertizează: „Să ne pregătim pe cât se poate de repede acum”

Reprezentanții Institutului pentru Fizica Pământului (INFP) au lansat un avertisment cu privire la un posibil viitor cutremur important în România. Seismologii susțin că mai devreme sau mai târziu acesta va avea loc, însă nu pot face estimări cu privire la perioada producerii.

În cazul unui cutremur important în România, planul de risc al Capitalei arată că peste 6.500 de oameni ar muri. Seismologii lansează avertizări cu privire la consolidarea clădirilor cu risc seismic, însă din cele peste 2.500 de clădiri șubrede din București, doar 32 au fost consolidate de la Revoluție până acum.

La cutremurul din 1977, care a avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, peste 1.500 de oameni au murit în toată țara, cei mai mulți în București. 33 de clădiri s-au prăbușit în Capitală și alte sute de imobile au fost grav avariate.

România trebuie să se pregătească de un cutremur puternic

Cercetătorii de la Institutul pentru Fizica Pământului au marcat ziua dezastrului din 1977 printr-un tur prin Centrul Vechi, unde au arătat curioșilor locurile unde au căzut blocurile la cutremur. În cadrul evenimentului, seismologii au atras atenția că România ar putea fi lovită de un seism important, care ar putea face mai multe victime decât cei din 77.

„Un cutremur puternic sau chiar mai puternic decât cel din 1977 sau decât cel din 1940 până la urmă o să aibă loc la un moment dat. Vrancea nu dă semne de liniște când va avea loc acest cutremur. Important să nu ne bazăm pe iluzia predicției, ci să ne pregătim pe cât se poate de repede acum”, a declarat, Dragoș Toma Dănilă, cercetător INFP.

În prezent, în București sunt inventariate 363 de imobile cu grad de risc seismic unu. Mai multe programe de consolidare sunt în derulare, însă birocrația și lipsa banilor țin lucrările pe loc. O doamnă care locuiește într-un bloc intrat în reabilitare acum 10 ani a declarat că nici acum nu sunt terminate lucrările.

„Eu am trăit acolo, am investit bani în blocul acela și m-am trezit pe drumuri. Nu s-a terminat consolidarea nici la mansardă, nici acoperișul, nici fațada. Este sub orice critică”, a declarat femeia pentru Antena 3.