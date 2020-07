Cunoscuții interpreți de muzică populară, Cornelia și Lupu Rednic, sunt tot timpul pe drumuri. Se bucură de succes în domeniu și formează un cuplu de 27 de ani. De asemenea, de un sfert de veac cei doi cântă apar împreună pe scenă. Cornelia și Lupu s-au lovit de multe ori de întrebarea legată de ceea ce lipsește în viața lor. Adică un copil. Iar răspunsul oferit a fost sincer.

Din cauza programului încărcat, ei au decis să nu aducă pe lume un copil, pentru cu nu s-ar putea ocupa de el așa cum se cuvine. „Hai să lămurim o dată pentru totdeauna. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecați. Nu faci copii cu gândul să-i ai la bătrânețe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei”, a spus Cornelia Rednic într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

„Am fost o fata năzdravană, singura la părinti. S-au înțeles totdeauna foarte bine. Cu bunicii am crescut pana la vârsta de cinci ani. Când eram mica, nu mi-am dorit sa fiu cântăreață. (…). Am fost prieteni cam opt luni de zile și apoi ne-am căsătorit. După ce am terminat clasa a X-a, ne-am căsătorit. Asta a fost destinul omului”, mai spunea Cornelia Rednic.

Ea a vorbit și despre situația materială precară pe care a avut-o la început alături de soțul ei. „Noi, când am plecat la drum, am fost niște oameni simpli, chiar săraci. Eu, după clasa a X-a, am renunțat la scoală si m-am măritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama ca nu e bine, m-am întors la scoală, mi-am terminat studiile, apoi am făcut si facultatea, pe toate pe rând.”

Însă, cei doi au fost nași de botez recent. În luna mai, artiștii au participat la o ceremonie, în biserică, și au respectat regulile impuse în timpul pandemiei.

„Astăzi nași de botez! Să crească mare finuțul nostru, Dragoș-Sorin Pohajdak, astăzi încreștinat! În biserică am purtat măști și nu am depășit numărul de persoane admis”, a scris la vremea respectivă Cornelia Rednic pe contul de Facebook.