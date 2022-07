Un cunoscut actor român a fost reținut pentru 24 de ore. Acuzații grave îi sunt aduse de o colegă de breaslă

Andrian Locovei, cunoscut actor al Teatrului Regina Maria din Oradea, este acuzat de viol de o colegă de breaslă. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, însă ulterior a fost eliberat, fiind anchetat în stare de libertate. Victima a reclamat incidentul duminică dimineața, evenimentele având loc în noaptea anterioară.

Evenimentul s-ar fi petrecut în seara de 2 spre 3 iulie, susține victima. Potrivit declarațiilor acesteia, Andrian Locovei a însoțit-o acasă la ea pentru a purta o discuție, însă lucrurile au degenerat. În urma acestei declarații, cunoscutul actor a fost reținut pentru 24 de ore, însă a fost eliberat, fiind anchetat în stare de libertate. De acest caz se ocupă procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, potrivit ebihoreanul.ro.

Sursa citată mai sus a contactat atât victima cât și presupusul agresor, însă niciunul dintre ei nu au vrut să ofere mai multe informații despre incident.

„Mi-a interzis avocatul să vorbesc despre caz”, a spus actorul Andrian Locovei, care a avut aceeași atitudine și în fața procurorilor, profitând prea mult de dreptul la tăcere.

„Lucrurile sunt foarte proaspete. Aşteptăm să ni se pună la dispoziţie dosarul de urmărire penală, să-l putem consulta”, a declarat şi avocatul său, Alin Nastea.

Cine este Andrian Locovei, actorul acuzat de viol de o colegă de breaslă

Cunoscutul actor al Teatrului Regina Maria din Oradea a împlinit vârsta de 43 de ani. Este absolvent al Universității de Artă Teatrală Târgu Mureș, iar de-a lungul carierei sale a jucat în zeci de piese. Andrian Locovei este extrem de implicat în meseria sa, deținând și funcția de director artistic al instituției în perioada 2018 – 2020.

Actorul acuzat de viol de colega sa de breaslă este căsătorit, iar în urmă cu câțiva ani s-a implicat și în politică. Andrian Locovei a susținut activ campania de unire a comunei Sânmartin cu Oradea.

În ceea ce privește cariera în teatru, Andrian Locovei a reușit cel mai mare succes al său pe parcursul celor două stagiuni conduse de Locovei, cu producția „Avalanşa”, de Tuncer Cucenglu, în regia lui Petru Vutcărău. Aceasta a fost distinsă în 2019 cu premiul pentru Cel mai bun Spectacol la Maltepe Uluslararasi Tiyatro Festivali, Istanbul, Turcia.

„A fost un mandat în care am condus cu sufletul! Mă bucur că am reuşit să aduc la Oradea, pentru colaborări menite să dezvolte repertoriul şi trupa deopotrivă, doi dintre cei mai valoroşi regizori români, Petru Vutcărău şi Claudiu Goga. Vreau să mulţumesc echipelor artistice şi tehnice alături de care am lucrat pe parcursul acestor ani, vreau să mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine şi m-au sprijinit în toate proiectele, vreau să le mulţumesc tuturor actorilor din Trupa Iosif Vulcan şi tuturor colaboratorilor noştri”, declara, la acel moment, Andrian Locovei.