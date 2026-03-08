Un concurent al Survivor a primit cea mai dură pedeapsă din istoria competiției: zece săptămâni fără mâncare

Competiția Survivor este una extrem de dificilă, iar concurenții petrec luni întregi izolați, înfruntând foamea și condițiile din junglă. De asemenea, aceștia depun eforturi mari la probe, însă un concurent trece printr-o situație și mai grea, după ce a primit cea mai dură pedeapsă din istoria Survivor: zece săptămâni fără mâncare.

Recent, în show-ul Survivor Turcia 2026 a avut loc un episod extrem de tensionat, care a dus la aplicarea unei pedepse record. Decizia a fost luată după un comportament considerat „urât și nepotrivit” de către producție.

După pierderea unui joc, concurentul Osman Can, din tabăra Războinicilor, a adus acuzații echipei de producție și a folosit un limbaj ofensator, inclusiv blesteme, la adresa celor care susțin desfășurarea concursului. În urma acestui comportament, concurentul turc a primit una dintre cele mai dure pedepse din istoria competiției.

Timp de zece premii consecutive, Osman Can nu va putea beneficia de hrană suplimentară, excursii sau alte avantaje câștigate de echipa sa. De asemenea, concurentul a trebuit să aleagă între a părăsi competiția sau a accepta pedeapsa.

„Dacă vii mâine și spui că pleci, vom respecta asta și chiar m-aș bucura personal”, i-a transmis Acun Ilıcalı, prezentatorul emisiunii, lui Osman Can.

Osman Can a decis să rămână în competiție și a acceptat pedeapsa. De asemenea, el și-a cerut scuze public și a spus că nu își amintește cuvintele grele rostite la adresa producției, invocând starea de epuizare și foame.

În ciuda moralului scăzut și a lipsei de hrană suplimentară, Osman Can a continuat să aducă puncte echipei sale. La începutul lunii martie 2026, el a câștigat trei puncte din patru jocuri disputate, contribuind la victoria echipei sale în jocul de imunitate.

Deși a rămas în competiție după incident, Osman Can se află acum sub o supraveghere strictă a comportamentului. Orice altă abatere ar putea duce la descalificarea imediată.