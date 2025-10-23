Serviciile de informații ucrainene susțin că un comandant rus a ordonat soldaților să tragă asupra civililor în apropierea orașului Pokrovsk, în zona de conflict, conform unei discuții radio interceptate și făcută publică de HUR.

O înregistrare audio publicată miercuri de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) arată un comandant rus spunând: „Nu lăsați pe nimeni să treacă, pe nimeni cu bagaje mari, pur și simplu împușcați-i”. Potrivit HUR, ordinul ar fi venit de la comandantul de teren al Brigăzii 30 de infanterie motorizată separată a Rusiei, parte a Armatei 2 Combinate a Districtului Militar Central.

The Kyiv Independent a precizat că nu poate verifica în mod independent conținutul transmisiunii radio interceptate. Autoritățile ucrainene susțin că astfel de dovezi indică încălcări grave ale dreptului internațional umanitar în zonele de conflict din apropierea orașului Pokrovsk.

Conversația radio interceptată ar fi legată de un videoclip publicat luni de Corpul 7 al Forțelor Aeriene de Asalt ale Ucrainei. Materialul, potrivit armatei ucrainene, arată urmările unui incident în care un grup de asalt rus, infiltrat în spatele liniilor ucrainene, ar fi împușcat și ucis mai mulți civili neînarmați în Pokrovsk.

Presupusa crimă de război din regiunea Donețk a fost raportată inițial duminică de un voluntar ucrainean care evacuează civilii de pe linia frontului și își documentează activitatea pe rețelele de socializare. Autoritățile ucrainene investighează incidentul în contextul escaladării violențelor în zonă.

Pericolul extrem generat de atacurile cu drone rusești asupra vehiculelor din și spre Pokrovsk i-a determinat pe voluntarii să reducă drastic deplasările în oraș și în zona acestuia.

Această situație afectează inclusiv activitatea celor care se ocupă de evacuarea civililor din zona de conflict.