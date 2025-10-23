International

Un comandant rus a cerut soldaților să tragă în civilii din Pokrovsk

Comentează știrea
Un comandant rus a cerut soldaților să tragă în civilii din PokrovskSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Serviciile de informații ucrainene susțin că un comandant rus a ordonat soldaților să tragă asupra civililor în apropierea orașului Pokrovsk, în zona de conflict, conform unei discuții radio interceptate și făcută publică de HUR.

Comandant rus, acuzat că a ordonat împușcarea civililor lângă Pokrovsk

O înregistrare audio publicată miercuri de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) arată un comandant rus spunând: „Nu lăsați pe nimeni să treacă, pe nimeni cu bagaje mari, pur și simplu împușcați-i”. Potrivit HUR, ordinul ar fi venit de la comandantul de teren al Brigăzii 30 de infanterie motorizată separată a Rusiei, parte a Armatei 2 Combinate a Districtului Militar Central.

The Kyiv Independent a precizat că nu poate verifica în mod independent conținutul transmisiunii radio interceptate. Autoritățile ucrainene susțin că astfel de dovezi indică încălcări grave ale dreptului internațional umanitar în zonele de conflict din apropierea orașului Pokrovsk.

Soldați ruși, acuzați că au ucis civili neînarmați

Conversația radio interceptată ar fi legată de un videoclip publicat luni de Corpul 7 al Forțelor Aeriene de Asalt ale Ucrainei. Materialul, potrivit armatei ucrainene, arată urmările unui incident în care un grup de asalt rus, infiltrat în spatele liniilor ucrainene, ar fi împușcat și ucis mai mulți civili neînarmați în Pokrovsk.

Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om
Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om
Soldat rus

Soldat rus.Sursa foto: Dreamstime.com

Presupusa crimă de război din regiunea Donețk a fost raportată inițial duminică de un voluntar ucrainean care evacuează civilii de pe linia frontului și își documentează activitatea pe rețelele de socializare. Autoritățile ucrainene investighează incidentul în contextul escaladării violențelor în zonă.

Voluntarii evită deplasările în Pokrovsk  din cauza atacurilor cu drone

Pericolul extrem generat de atacurile cu drone rusești asupra vehiculelor din și spre Pokrovsk i-a determinat pe voluntarii să reducă drastic deplasările în oraș și în zona acestuia.

Această situație afectează inclusiv activitatea celor care se ocupă de evacuarea civililor din zona de conflict.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:40 - Ce efecte ar putea avea asupra benzinăriilor din Republica Moldova sancțiunile SUA
15:34 - Regele Charles a primit un scaun cadou de la Sfântul Scaun
15:33 - Culoare și îngrijire: cum să obții un look vibrant fără compromisuri
15:29 - Virgil Popescu: UE alocă fonduri suplimentare pentru cercetare și transport
15:18 - Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
15:13 - Vedete mondene și din tehnologie, apel pentru interzicerea dezvoltării superinteligenței artificiale

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale