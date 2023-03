Un cercetător afro-american a descoperit cum poți să călătorești în timp. Mașina sa se bazează pe lumină

Ronald Mallett este un astrofizician în vârstă de 77 de ani care și-a dat seama cum poți să călătorești în timp. Cercetătorul a dezvăluit că a făcut o misiune din a construi o mașină a timpului, după ce tatăl lui a murit când avea doar 10 uni. Ulterior, el a citit toate cărțile lui H.G. Wells şi Einstein, doi cercetători care s-au ocupat și ei de această problemă. Călătoria în timp este cercetată de zeci de ani, iar mai multe studii au fost făcute și la Centrul pentru Timp de la Universitatea din Sydney

Mallet, profesor emerit la Universitatea din Connecticut, a explicat că „găurile negre în rotaţie pot crea un câmp gravitaţional ce ar putea duce la crearea unor bucle temporale care să permită întoarcerea în trecut”. O gaură neagră rotațională ale două oriznturi de evenimente, unul exterior și altul interior. Este vorba de suprafața care închide spațiul de unde radiația electromagentică nu mai poate să iasă. Între cele două orizonturi de eveniment se realizează un frame draggind, tragerea sistemului de referinţă spaţiu-timp.

Astrofizicianul a dat exemplul unei cești de cafea în care începi să amesteci cu o linguriță. Ulterior, cafeaua începe să se învârtă în jurul tacâmului. Mallet a subliniat că la fel se întâmplă și cu o gaură neagră când se rotește. „În teoria lui Einstein, spaţiul şi timpul se raportează unul la celălalt. De aceea se numeşte spaţiu-timp. Deci, pe măsură ce gaura neagră se roteşte, aceasta va provoca de fapt o răsucire a timpului”. Este important de precizat că în această parte a Căii Lactee sunt puține găuri negre, dar cu ajutorul unui laser inelar poate fi creat un fasicul de lumină care se rotește încontinuu.

Cum arată mașina timpului a lui Ronald Mallet

Mai mulți cercetători au criticat mașina de călătorie în timp a lui Mallet. Mulți dintre ei au spus că aceasta este complet impracticabilă pentru că ar trebuie să fie extrem de mare. „Aveţi perfectă dreptate. Este vorba de tipuri galactice de energie pentru a face acest lucru. Aşadar, cât de mare ar fi maşina ta a timpului? Încă nu ştiu asta”, le-a răspuns cercetătorul tuturor criticilor lui.

Mallet a explicat că, mai întâi, trebuie să poate demonstra că spațiul poate fi răsucit cu ajutorul luminii, și nu timpul. Ulterior, cercetătorul își va da seama ce mai are de făcut. Profesorul a comparat situația lui cu cea a fraților Wright, care au fost întrebați imediat după primul lor zbor cum vor putea zbura oamenii pe Lună.

Mallet a mai adăugat că mașina sa va arăta ca un cilindru din raze de lumină care se rotesc neîncetat. Este foarte puțin provabil ca un guvern să fie de acord să cheltuiască atât de mulți bani pentru o călătorie în timp, iar singurul miliardar care ar putea fi dispus să ofere această sumă de bani ar fi Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX.

O nouă problemă legată de mașina timpului

Mai există înco o problemă legată de mașina de călătorit în timp. Invenția lui Mallet ar permite doar călătoria înapoi în timp până la momentul în care a fost creată bucla temporală. Această perioadă nu ar putea fi niciodată 1955, anul în care tatăl cercetătorului a murit. Acest lucru înseamnă că în ciuda tuturor demersurile și cercetătorilor făcute de Mallet, acesta nu va putea să își vadă părintele.

„Cum m-am simţit când mi-am dat seama? A fost trist pentru mine, dar nu a fost tragic, pentru că îmi amintesc că a existat cândva un băieţel care visa la posibilitatea de a avea o maşină a timpului. Eu mi-am dat seama cum se poate face”, a povestit Mallet, care se consoloează că mașina sa ar putea să ajute alți oameni în viitor.

„Să presupunem că am fi avut deja acest dispozitiv în funcţiune acum câţiva ani, iar acum avem medicamente care pot vindeca virusul COVID-19. Imaginaţi-vă că am putea prezice când vor avea loc cutremurele sau tsunami-urile. Deci, pentru mine, este important că am deschis uşa acestei posibilităţi. Şi cred că tatăl meu ar fi fost foarte mândru de acest lucru”, a mai spus profesorul, potrivit The Guardian.