Începuturile universului. Descoperirea care răstoarnă orice teorie formulată până acum

Astronomii au folosit telescopul spațial James Webb pentru a privi înapoi în timp până la începuturile universului. Ei au descoperit șase galaxii masive care au existat între 500 milioane și 700 milioane de ani după Big Bang-ul care a creat universul.

„Aceste obiecte sunt mult mai masive decât se aștepta oricine”, a declarat într-un comunicat Joel Leja, coautor al studiului, profesor asistent de astronomie și astrofizică la Penn State University. „Ne așteptam ca în acest moment să găsim doar galaxii mici, tinere, bebeluși, dar am descoperit galaxii la fel de mature ca a noastră în ceea ce se înțelegea anterior că ar fi zorii universului.”

Privind în universul îndepărtat, telescopul poate să vadă înapoi în timp până acum aproximativ 13,5 miliarde de ani (oamenii de știință au ajuns la concluzia că universul are o vechime de aproximativ 13,7 miliarde de ani). „Dezvăluirea faptului că formarea galaxiilor masive a început extrem de devreme în istoria universului dă peste cap ceea ce mulți dintre noi credeau că este o știință stabilită”, a declarat Leja. „Am numit în mod informal aceste obiecte „spărgătorii de univers” – și până acum și-au respectat numele.”

Cercetătorii au mai declarat că descoperirea va aduce mari probleme științei și că galaxiile găsite sunt mai mari decât se așteptau.

„Am privit pentru prima dată în universul foarte timpuriu și nu aveam nicio idee despre ce urma să găsim”, a declarat Leja. „Se pare că am găsit ceva atât de neașteptat încât creează de fapt probleme pentru știință. Acesta pune sub semnul întrebării întreaga imagine a formării galaxiilor timpurii”.

La ce concluzie au ajuns cercetătorii

După ce au văzut aceste galaxii, cercetătorii au crezut că este o greșeală în interpretarea datelor.

„Când am primit datele, toată lumea a început să se scufunde și aceste lucruri masive au apărut foarte repede”, a spus Leja. „Am început să facem modelarea și am încercat să ne dăm seama ce erau, pentru că erau atât de mari și strălucitoare. Primul meu gând a fost că am făcut o greșeală și că o vom găsi și vom merge mai departe cu viețile noastre. Dar încă nu am găsit acea greșeală, în ciuda multor încercări.”

Mulți cercetători sunt convinși că aceste obiecte nu sunt galaxii, ci găuri negre masive.

„Aceasta este prima noastră privire înapoi atât de departe, așa că este important să ne păstrăm mintea deschisă în legătură cu ceea ce vedem”, a spus Leja. „În timp ce datele indică faptul că acestea sunt probabil galaxii, cred că există o posibilitate reală ca câteva dintre aceste obiecte să se dovedească a fi găuri negre supermasive ascunse. Indiferent de asta, cantitatea de masă pe care am descoperit-o înseamnă că masa cunoscută în stele în această perioadă a universului nostru este de până la 100 de ori mai mare decât am crezut anterior. Chiar dacă am înjumătăți eșantionul, aceasta este totuși o schimbare uimitoare”, potrivit CNN.