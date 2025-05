Monden Un celebru cântăreț a murit. Melodiile sale au fost în topuri ani întregi







Johnny Rodriguez, care a devenit prima vedetă mexicano-americană de muzică country, a murit vineri la 73 de ani. Tragica veste a fost anunțată de fiica sa, Aubry Rodriguez. El a fost cunoscut mai ales pentru hiturile „Ridin' My Thumb to Mexico” și „You Always Come Back (to Hurting Me)”.

A murit Johnny Rodriguez

În 2007, Rodriguez a fost inclus în Texas Country Music Hall of Fame, care l-a descris drept „cel mai mare și mai memorabil cântăreț Chicano Country din toate timpurile”.

Juan Raoul Davis Rodriguez s-a născut la 10 decembrie 1951, în Sabinal, Texas, la aproximativ 65 de mile vest de San Antonio, din părinții Andres Rodriguez și Isabel Davis. Rodriguez, al doilea cel mai mic din 10 copii, a început să cânte la chitară la vârsta de 7 ani.

Melodiile sale au fost în top

În 1973, Acesta a lansat melodia de debut și primul single din Top 10, „Pass Me By (If You're Only Passing Through)”. Următoarele sale trei single-uri, „You Always Come Back (to Hurting Me)”, „Ridin' My Thumb to Mexico” și „That's the Way Love Goes”, au intrat toate în top.

Acesta a fost nominalizat la premiul Country Music Association pentru vocalistul masculin al anului în 1973 și a câștigat premiul Billboard Trend Setter Award pentru primul mexican american care a cucerit un public național.

În 1979, Rodriguez s-a despărțit de casa sa de discuri, Mercury, și a semnat cu Epic. Alte trei cântece ale sale „Down on the Rio Grande”, „Foolin'” și „How Could I Love Her So Much” au ajuns ulterior în Top 10. El a continuat să facă muzică în anii 1990.

Johnny Rodriguez, acuzat de crimă

În 1999, un juriu l-a achitat pe Rodriguez de acuzația de crimă în cazul uciderii unui cunoscut despre care a spus că era un spărgător. Cunoscutul, Israel Borrego, în vârstă de 26 de ani, a fost împușcat mortal o dată în abdomen în 1998, în casa lui Rodriguez din Sabinal. Avocații artistului au susținut că, în conformitate cu legea texană, acesta a avut dreptul să se apere.

Cântărețul, care risca închisoare pe viață, a declarat că nu mai vrea să treacă prin așa ceva. „Îmi pare rău că a avut loc întregul incident”, a spus el. „Nu vreau să mai trec prin așa ceva”.

În 2010, a primit premiul Pioneer Award din partea Institutului de Cultură Hispanică, iar în 2019, a primit premiul Living Legend Award din partea Country Music Association of Texas. A lansat 35 de albume în cariera sa de patru decenii, potrivit Nytimes.