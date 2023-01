Un celebru artist român care a concertat pentru președintele american John F. Kennedy trăiește acum într-un azil de bătrâni

Marele solist de muzică populară Ion Lăceanu locuiește acum într-un azil de bătrâni Recunoaște că pentru el viața s-a schimbat radical după ce soția sa murit. Are mai multe probleme de sănătate și are nevoie de supraveghere și îngrijiri medicale.

Carieră impresionantă

Ion Lăceanu (87 de ani) este celebru nu doar în România, ci și în străinătate. În anul 1963 a susținut un recital de excepție pentru președintele american John F. Kennedy.

Artistul spune că îi este dor de casa lui, de scenă, dar mai ales de aplauzele publicului. A fost supranumit „omul orchestră“. Ion Lăceanu știe să cânte la nouă instrumente. A susținut concerte în toată lumea și și-a petrecut pe scenă 60 de ani din viață.

„N-am ce să fac, aici îmi este locul acum. Nu am cum să cânt, trebuie să fiu acompaniat, îmi trebuie orchestră. Singur, de nebun, așa, cum să cânt? Nu are efect. Și nici nu am cui să îi cânt, aici sunt mulți foarte bătrâni. Mi-e dor de spectacole, da, mi-e dor, dar n-am ce să fac, asta este!”, a spus Ion Lăceanu.

Are nevoie de ajutor

Fiul său a fost cel care l-a convins să meargă la azilul de bătrâni, după ce Ion Lăceanu a rămas văduv. Recunoaște că are ceva probleme de sănătate și din acest motiv a ales să se mute într-un centru specializat, unde este supravegheat și primește îngrijirile medicale de care are nevoie.

„Aici m-a adus fiul meu, aici e locul meu acum, căci, după decesul soției, nu-mi găseam locul niciunde. Am stat o vreme și singur, nu e bine. Am vrut și eu să fiu supravegheat.

E bine aici, au grijă de noi, sunt doctori buni, unii nu pot să mănânce și sunt ajutați. Eu am o luciditate mai mare decât a celorlalți, mulți sunt grav bolnavi“, a mai spus Ion Lăceanu, potrivit impact.ro.