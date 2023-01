O îndrăgită prezentatoare TV are grave probleme de sănătate. „Recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade”

Gabriela Cristea a povestit că are în corp o infecție care recidivează ori de câte ori sistemul ei imunitar este slăbit, însă acum încearcă să gestioneze cât de bine poate această situație.

„Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine – am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade. Încerc să rezolv aceste probleme”, a spus prezentatoarea TV. Ea a mai adăugat că toate au apărut din cauza faptului ca a muncit foarte mult.

Cum reușește Gabriela Cristea să-și rezolve problemele

Prezentatoarea TV a continuat și a spus că există unele situații în care timpul este prietenul omului, dar și dușmanul său. Astfel, atunci când nu mai ai timp să rezolvi tot ce ți-ai propus clachezi, spune Gabriela Cristea.

„Recunosc că am zile când aș vrea să mă clonez, poate chiar în trei ar fi ideal. Sunt sigură că, de fapt, m-aș clona în trei bucăți. Una dintre ele să se și odihnească pentru noi toate la un loc. Dar încerc să rezolv aceste probleme și încerc să-mi mențin imunitatea cât mai mult crescută prin alimentație și prin vitaminele pe care le iau”, a spus aceasta.

Soția lui Tavi Clonda a spus că deși weekend-ul ar trebui privit ca o relaxare, cu doi copii mici nu există așa ceva, deoarece trebuie să le găsești diverse activități. Tocmai de aceea, există multe săptămâni în care Gabriela Cristea spune că se simte mai obosită decât relaxată la final. Aceasta a menționat că singurul moment de relaxare este acela în care fetele ei sunt duse la bunici.

Cum a fost anul 2022 pentru prezentatoarea TV

Gabriela Cristea a vorbit și despre realizările ei în anul 2022, menționând că a fost unul în care a evoluat foarte mult, unul în care s-a apropiat de persoanele dragi după doi ani de pandemie, un an relaxant și unul în care a reușit să se redescopere, potrivit viva.ro.