Un bihorean are cel mai rapid ogar englezesc din Europa. Îl cheamă Cristiano Ronaldo

Abel Bodog a fost singurul român care a urcat pe podium obținând locul 1 în ziua finalelor de la derbyul din Budapesta.

Abel are doi câini : The Black Conamera Cona care a câștigat săptămâna trecută cursa de categorie la 480m, și masculul Cristiano Ronaldo care s-a calificat în finala de derby-ului de pe locul 1.

Finalele au avut loc vineri. Competiția de la Budapesta este cea mai prestigioasă și, de asemenea, cea mai mare provocare cu premii în bani atât pentru ogari, cât și pentru antrenori.

La concursul de la Budapesta au fost înscriși 200 de câini

Timp de cinci săptămâni, 200 de câini înscriși în competiție s-au întrecut într-o cursă preliminară în fiecare săptămână, pentru ca, în cele din urmă, cei mai buni să fie deciși în cursa a VI-a.

Competiția se organizează la Budapesta din 2015, în Parcul Kincsem și este singura cursă profesionistă de ogari din Europa. în afara Marii Britanii. „Am reușit din nou, am reușit încă o victorie importantă pentru mine, pentru vârsta mea si experiența mea ca antrenor. Am reușit să fiu pe podium în ziua finalelor, un sentiment ce nu se poate exprima în cuvinte! Doar atât…. Pot să spun doar atât, nu puteam reuși fără muncă, timp acordat, cheltuieli și mari sacrificii. Chiar si atunci când din exterior nu eram susținut sau poate jignit: “nu o să reușești, nu are rost, îți pierzi timpul, toată ziua după câini, nu antrena aici nu ai voie pe câmp, îți împușcă animalele dacă te mai văd aici ” nu am renunțat am continuat să cred în mine și în acești doi câini minunați cu care am deosebita plăcere de a lucra. Mulțumesc tuturor celor care mă susțin și îmi sunt alături! Poate o să primesc șansa de a se antrena măcar pe câmp, nu doar pe șoseaua dură și urâtă pentru perinițele și încheieturile câinilor”, a spus Abel Bodog după aflarea rezultatelor.