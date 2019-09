Vindecarea cancerului unui bărbat „cu apa sfântă de la Lourdes” va fi evaluată de medici. Cazul lui Kazik Stepan din Kent va apărea în Songs of Praise produs de BBC, unde medicii vor efectua teste în premieră.

O tumoră la nivelul măduvei spinării în stare foarte avansată i-a determinat pe medicii să-i spună că nu prea mai are şanse… se întâmpla în urma cu 54 de ani. Cazul său va fi evaluat de Comitetul Medical Internațional din Lourdes, format din 30 de medici. Iar emisiunea va fi difuzată în cadrul seriei Songs of Praise de la BBC la sfârșitul acestei luni.

Stepan vrea ca medicii să-i sprijine teoria potrivit căreia a fost „binecuvântat în urma unei cure în apa sfântă”. Dar medicii trebuie să fie siguri că bărbatul era cu adevărat grav înainte de a lua decizia, iar dacă se confirmă Stepan va fi primul britanic care s-a vindecat cu adevărat datorită apei sfinte, notează Mirror.

Stepan a mers la locul sfânt de la Lourdes în 1965. S-a scăldat în apa care zvorăște din Grota Massabielle cu proprietăți vindecătoare. Mai mult. peste o sută de persoane susțin că au fost vindecate miraculos de apele din Lourdes în fiecare an.

Vă redăm fragmente din lucrarea „Puterea miraculoasă a minții tale”, autor Joseph Murphy:

„Aici, orbii ajung să vadă, muții vorbesc, surzii aud, șchiopii merg, răniții și leproșii sunt vindecați.” Aceasta mi-a spus un francez când am intrat în grota de la Lourdes, în timpul vizitei mele recente la altarul tămăduitor. Până atunci vizitasem multe dintre altarele și locurile sfinte vindecătoare din Europa și Orient. De data aceasta însă am făcut ceva neobișnuit. M-am amestecat cu pelerinii, m-am îmbăiat în izvoarele locului și am vorbit cu mulți pacienți, unii dintre ei părând a fi cazuri fără speranță. Am vizitat spitalul unde oamenii erau îngrijiți, am vorbit cu doctorii, cu asistentele și cu mulți alții. Un doctor englez mi-a spus: „Veniți să o vedeți pe sora mea. Nu suntem catolici, dar am venit aici să ne îmbăiem în aceste ape”. Am vorbit cu ea. Avusese parte de o vindecare impresionantă. Fratele ei mi-a spus că avusese cancer în faza terminală. L-am întrebat cărui fapt atribuie el vindecarea, iar el a răspuns: „Atmosfera acestui loc, plus credința”

Întrebarea ce mai des pusă despre apa de la Lourdes: „Cum se face că această apă, care este în mod clar poluată cu tot felul de bacterii virulente și nu este aproape niciodată reîmprospătată, nu contaminează oamenii?”

„La Lourdes am participat la niște băi publice și m-am îmbăiat în acea apă despre care oamenii cred că vindecă. Mulți oameni, care aveau tot felul de răni și boli dezgustătoare, se scăldau în aceeași apă. Cu toții făceam baie în aceeași apă. Însă nu mi-a fost absolut deloc frică de contaminare sau infecție. Am vrut să văd cu ochii mei ce anume se petrecea în acel loc și care era reacția oamenilor care se îmbăiau. Ceea ce am descoperit a fost simpla credință oarbă, nu bazată pe înțelegere, ci doar credința oarbă că ceva miraculos se va petrece”, descrie autorul despre experienţa sa.

Sfat: „Nu vă recomand să intrați în acea apă și să vă îmbăiați dacă vă este frică de infecții și bacterii, căci aceasta ar fi ceva prostesc. Dacă nu vă este deloc frică, atunci nimic rău nu vi se va petrece”, avertizează autorul cărţii.

„Un medic mi-a spus că, potrivit analizei microbiene, apa conținea foarte mulți germeni vătămători. Apoi a adăugat că, în ciuda acestui fapt, aceeași apă avea un efect de antibiotic puternic, adică distrugea virulența celor mai periculoși germeni. Întrebarea firească ce apare, în mod frecvent, este aceasta: „De ce oamenii care se îmbăiază în acea apă poluată nu sunt infectați de ea?” Totul se datorează credinței. Atunci când vedeți o mare masă de oameni care se roagă și cred că apa este sacră și are puteri vindecătoare, credința mulțimii sau a ființei individuale este suficientă; atunci, încă o dată, după credința lor, așa li se va face”, mai scrie autorul.

„Puterea spirituală tămăduitoare nu se află în apă”

Puterea și rezultatul minunat se află în credința fiecăruia. Oamenii din Lourdes mi-au spus: „Am sărutat piatra pe care a apărut Fecioara Maria și rănile pe de față și de pe buze mi-au dispărut”.

