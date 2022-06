Un bărbat din India a divorțat de soția sa pentru că i-a gătit tăiței instant în fiecare zi: la micul dejun, prânz și cină

Judecătorul ML Raghunath, a povestit incidentul pe 27 mai, la o conferință de presă la un tribunal din Malavadi, Vijayanagar din Mysuru, un oraș din regiunea de sud-vest a Indiei, potrivit The New Indian Express.

Motivul ciudat pentru care s-a despărțit un cuplu

Raghunath a declarat pentru presa că era judecător de district în Ballari când s-a ocupat de ceea ce el a numit „cazul Maggi”. Acesta nu a oferit informații despre data cazului și nici numele cuplului implicat. Insider nu a putut verifica în mod independent cazul. Bărbatul a spus că soția lui va cumpăra pachete de tăiței Maggi, o marcă de tăiței instant, și i-ar servi la micul dejun, prânzul și cina pe tot parcursul căsătoriei lor, a spus Raghunath la conferința de presă, potrivit publicației de știri.

În cele din urmă, cuplul a divorțat de comun acord, a spus judecătorul. În conformitate cu Legea specială privind căsătoria din India, din 1954, divorțul prin consimțământul reciproc necesită ca ambele părți să trăiască separat timp de un an și să fie de acord să desființeze căsătoria.

Într-un studiu din 2018 al Jurnalului Internațional de Management, Tehnologie și Științe Sociale, India a înregistrat o rată a divorțurilor de 11%. În același studiu, SUA a înregistrat o rată a divorțurilor de 50%.

În timp ce rata divorțurilor din India este scăzută, Raghunath a spus că mai multe cupluri au încercat să renunțe la căsătorie în ultimii câțiva ani. „Cazurile de divorț cresc drastic de-a lungul anilor”, a spus Raghunath la conferința de presă, potrivit The New Indian Express. „Cuplurile trebuie să rămână împreună cel puțin un an înainte de a solicita divorțul. Dacă nu ar exista o astfel de lege, ar fi cereri de divorț depuse direct de la sălile de nuntă”.

Judecătorul a adăugat că divorțurile sunt mai răspândite în mediul urban decât în satele rurale

„În zonele rurale, autoritățile din sat intervin și rezolvă problemele. Femeile nu au independență, iar frica lor față de societate și sentimentele de familie le obligă să facă față situației. În orașe, femeile sunt educate și independente financiar”, a spus el într-o conferință de presă.

Shubhada Maitra, profesor la Institutul Tata de Științe Sociale din Mumbai, a declarat pentru The Hindustan Times în 2021 că așteptările crescute sunt unul dintre motivele creșterii cazurilor de divorț în India. Femeile din India devin din ce în ce mai orientate către carieră, dar mulți bărbați încă se așteaptă ca soțiile lor să îndeplinească roluri tradiționale, a spus Maitra.

„Așadar, femeile suportă dublu greutate, lucrând ca membru câștigător al familiei și, în același timp, îngrijindu-se și de treburile casnice”, a spus Maitra pentru presa.