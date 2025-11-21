Un bărbat cu 17 iubite a suferit un accident. Toate au apărut la spital în același timp

Un bărbat din Changsha, China, a devenit protagonistul unei situații incredibile și virale după ce a suferit un accident și a fost dus la spital. Bărbatul, identificat doar ca Yuan, este cunoscut pentru relațiile sale multiple, având 17 iubite simultan, dintre care niciuna nu știa de existența celorlalte.

Medicii au contactat „rudele” pacientului după ce a ajuns la spital, ceea ce a dus la apariția tuturor celor 17 femei în același timp. Scena a stârnit uimire și confuzie, atât printre femei, cât și în mediul online, povestea devenind rapid virală pe rețelele sociale chineze.

Mii de internauți au început să dezbată dacă iubitele lui Yuan ar fi putut observa că partenerul lor nu era disponibil în anumite momente și dacă ar fi trebuit să fie mai atente la relația lor.

Printre iubitele lui Yuan se numără Wang Fang, mama copilului său. Ea a declarat: „Avem deja un fiu împreună. Ce pot să fac acum? Nu îl mai iubesc, dar îl iubesc pe fiul meu.” Mai multe dintre femei au povestit că au plâns inițial când au aflat de accident, dar emoțiile lor s-au schimbat când au văzut că tot mai multe fete ajung la spital.

„Eram foarte îngrijorată când am auzit că e în spital. Dar când au început să vină tot mai multe fete frumoase, nu am mai putut să plâng”, a spus una dintre iubite.

Unele dintre femei au recunoscut că au oferit și sprijin financiar bărbatului, deși relațiile lor erau ascunse una față de cealaltă.

Pe fondul acestui incident, poliția din Changsha a deschis o anchetă pentru a verifica posibile escrocherii financiare legate de Yuan. Comunitatea online a rămas împărțită între uimire, amuzament și indignare față de comportamentul bărbatului și lipsa de comunicare dintre iubitele sale. Toate cele 17 femei i-au cerut explicații bărbatului după ce au aflat că au fost mințite și că acesta se vedea cu mai multe.