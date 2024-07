Social Un astronaut NASA, afirmație uimitoare. Iisus a fost cu el în timpul călătoriei în spațiu







Astronautul NASA Michael Hopkins a dezvăluit ce îl ajută să treacă peste momentele de „nervozitate” atunci când pleacă în spațiu. El a spus că „Iisus a fost cu mine” în timpul călătoriilor.

Astronautul NASA a acumulat un număr impresionant de 168 de zile în spațiu în cei 15 ani de carieră de astronaut. El i-a mulțumit lui Iisus pentru impresionanta performanță.

Astronautul NASA a avut sprijin de la divinitate

El a explicat că în timpul misiunilor spațiale a simțit că Dumnezeu este cel mai prezent în viața sa. Astronautul a descris o ocazie specială în care a putut simți cel mai mult prezența divinității.

„Literalmente, în inima mea, în buzunarul costumului meu spațial se afla spiritul, trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu vă puteți imagina mângâierea pe care mi-a oferit-o știind că, indiferent de ce s-a întâmplat în următoarele nouă minute. Racheta m-a aruncat în spațiu, cu o viteză de 17.000 mph, indiferent de ce s-a întâmplat, Isus Hristos a fost cu mine.”

El a vorbit anterior despre modul în care dragostea și sprijinul arătat de soția sa Julie și cei doi copii Lucas și Ryan i-au adus „liniște”. Totuși, prezența lui Dumnezeu a fost cea care l-a făcut să-și depășească nervii în timpul misiunii.

Cazare în Mamaia Nord – Apartament Niko în Infinity Beach Resort

Ce l-a făcut să creadă în divinitate?

Cu toate acestea, Hopkins a recunoscut că, deși a fost crescut într-o familie catolică, în cea mai mare parte a vieții sale nu a crezut în Dumnezeu. Pe măsură ce cariera sa în astronomie avansa, a început să simtă un gol, potrivit Mirror.

El a vorbit despre faptul că, în cadrul unei călătorii în spațiu timp de șase luni, a avut o revelație.

„17 astronauți au murit anterior în urma explorării spațiului. Din punct de vedere spiritual, nu eram pregătit pentru acel nivel de risc. Așa cum se întâmplă adesea în astfel de momente, m-am rugat. Dumnezeu mi-a arătat ușa care era chiar în fața mea de când am cunoscut-o pe Julie, o ușă către biserica catolică. Prin ea am trecut fizic de atâtea ori în timpul căsniciei noastre. Totuși, nu intrasem niciodată cu adevărat în biserică până nu am trecut prin procesul de convertire la catolicism.”