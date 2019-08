Sophie Cannell, fosta balerină, în vârstă de 26 de ani, este acoperită cu pete de vopsea multicolore şi expusă în galeria de artă într-un portret al fotografului de modă Mario Testino. Testino, unul dintre favoritorii prințesei Diana, a postat imaginea pe social media cu titlul: „Colaborarea cu prietenul meu Damien Hirst în transformarea iubitei sale în opere de artă”.

Nu este prima dată când Hirst, cu o avere de peste 250 de milioane de lire sterline, a fost inspirat de o muză mai tânără. Pentru expoziţia sa din 2017, „Treasures From The Wreck Of The Incredible”, a făcut o statuie a iubitei sale de atunci, actrița și modelul Katie Keight, 29 de ani.

Hirst a creat aproape 1.500 de tablouri-spot de-a lungul carierei sale. Artistul originar din Bristol a spus că tablourile provin din „iubirea fenomenală a culorii”. Totuși, el a mărturisit ulterior că ideea a fost luată de la pictorul abstract Larry Poons. În 2017, unul dintre picturile sale spot, s-a vândut pentru 607.500 de dolari (500.000 de lire sterline) la Casa de licitaţii Christie’s, New York.

