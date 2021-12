Un antrenor din Liga I vrea dragoste cu sila. A fost dat afară, dar nu are de gând să plece și provoacă scandal după scandal

Dat afară de conducătorii echipei Academica Clinceni, antrenorul Ionuț Chirilă (56 de ani) nu vrea să plece de la formația ilfoveană. Astăzi, a existat un conflict între cele două părți. Tehnicianul a vrut să conducă ședința de pregătire, dar a fost ținut departe de bodyguarzi. Și el, la rândul său, a venit cu ajutoare.

Ionuț Chirilă nu vrea să renunțe la Academica Clinceni

Această scena s-a mai petrecut și în urmă cu două săptămâni. Fără victorie în Liga I, Academica Clinceni și-a revenit după îndepărtarea lui Chirilă și a câștigat două meciuri 1-0 cu Dinamo și 2-1 cu FC „U” Craiova. Apoi, ilfovenii au remizat cu FC Voluntari, scor 0-0.

„Nu sunt lăsat să intru în bază să-mi exercit profesia conform contractului de muncă. Executați un ordin? Eu trebuie să-mi fac antrenamentul, dar dumneavoastră nu îmi permiteți să intru la antrenament.

Am antrenament la ora 11:00 cu prima echipă, fiincă sunt antrenorul principal al acestei echipe. Eu m-am prezentat la ora 11:00, dar sunt aici niște domni care nu mă lasă să intru în baza de antrenament. Ca atare, nu-mi pot exercita meserie de antrenor”, s-a plâns fostul antrenor al Clinceniului.

Acuzații venite din partea oficialilor de la gruparea ilfoveană

Augustin Călin, noul director sportiv al Academicii, i-a dat replica lui Ionuț Chirilă: „A adus vreo două mașini aici, pline de oameni pe care nu îi cunosc, unii mascați. Noi am decis că el nu mai are ce căuta aici. Am încercat să facem o reziliere pe cale amiabilă, dar are pretenții foarte mari, pe care clubul nu le poate suporta în acest moment.

El creează o tensiune care nu e benefică pentru nimeni. Jucătorii râdeau, altceva n-aveau ce să facă, li se pare un bâlci. A venit Poliția, i-a legitimat pe băieții care veniseră acolo”, a afirmat Augustin Călin la Digi Sport 1. În acest moment, Academica este pregătită de Adrian Falub.