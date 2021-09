Un alt virus periculos – minciuna. Afectează sănătatea! Îți supui trupul chinurilor fără să îți dai seama

Oamenii de știință din Franța au descoperit, în urma unui studiu efectuat pe mai mulți cetățeni cu vârste cuprinse între 18 și 71 de ani, că minciuna are efecte directe asupra sănătății omului. Specialiștii au constatat că persoanele care au mințit mai puțin, se simțeau mai bine decât cei care mințeau regulat.

Minciuna e periculoasă! Are consecințe directe asupra sănătății

Minciuna are consecințe serioase asupra sănătății organismului uman. Doar câteva luni fără minciuni pot să dovedească o îmbunătățire semnificativă a condiției de sănătate, spun oamenii de știință. Persoanele care mint sunt mai stresate și mai triste. Se confruntă mai des cu dureri de cap sau de gât, potrivit noi.md.

Există și multe mituri legate de minciuni şi de cum ar putea acestea să fie descoperite. Nu toate sunt, însă, adevărate – multe sunt nişte….minciuni. Să fim sinceri, câţi dintre noi nu am pus vreodată un „Like” unei fotografii pe Facebook care de fapt nu ne place? Şi câţi nu am făcut complimente pentru o cină mediocră, zicând că a fost excelenţă? Sunt acestea minciuni? Desigur – nu sunt însă minciuni „periculoase”, ci acel gen de „savoir faire” care ne permite să trăim într-o societate. Alte minciuni pot avea consecinţe devastante: de la cele legate de trădarea unei persoane, a unei comunităţi şi chiar a unei ţări, la cele legate de acte criminale sau de terorism.

Sunt mai capabile femeile să îi descopere pe mincinoşi?

Au fost dezvoltate multe metode pentru a detecta minciunile. Nici una dintre acestea – nici măcar aşa-numitul detector de minciuni – nu este însă sigură. Studiul expresiilor faciale sau ale micilor mişcări ale corpului ne pot fi de ajutor, însă nu ne dau certitudinea descoperirii unei minciuni.

Psihologul american Paul Ekman s-a specializat în studiul expresiilor faciale şi corporale şi a dezvoltat o serie de tehnici pentru a-i descoperi pe mincinoşi. Ekman a scris multe cărţi legat de studiile pe care le-a efectuat de-a lungul anilor (Telling Lies: Clues to Deceit în the Marketplace, Politics and Marriage – fiind una dintre cele mai faimoase) şi a fost numit de către American Psychological Association unul dintre cei mai importanţi psihologi din secolul al 20lea.

Să vedem în continuare câteva dintre secretele descoperite de Ekman legat de minciuni, şi anume demascarea falselor mituri despre minciuni şi mincinoşi.

Sunt femeile mai capabile să îi descopere pe mincinoşi decât bărbaţii? Nu – spune Ekman, Nicidecum! Atât femeile cât şi bărbaţii sunt destul de uşor de păcălit, mai ales atunci când vor să îi creadă pe mincinoşi. Această se întâmplă mai ales cu persoanele dragi, persoane pe care vrem cu orice preţ să le credem, întrucât de multe ori descoperirea adevărului ar fi o tragedie.

O privire aruncată în partea stânga în sus este un semn că ni se spune o minciună, aşa cum susţin anumite studii? Nu, mincinoşi nu au o direcţie preferenţială în care să privească atunci când ne ameţesc cu minciunile lor.

Există o metodă clară, care funcţionează pentru oricine şi care detectează minciunile? Nu – nu există o metodă univerala (asemănătoare nasului lui Pinocchio). Inclusiv detectorul de minciuni folosit de poliţie poate fi păcălit, iar cei foarte emotivi pot fi detectaţi că mincinoşi chiar şi când spun adevărul.

Psihopaţii mint mai bine decât persoanele normale? Se pare că nu – însă comportamentul acestora ne induce în eroare şi ne face să îi credem mincinoşi mai buni decât sunt.

Nu există nici o modalitate de a ne da seama că cineva ne minte? Ekman susţine că există anumite puncte fierbinţi (hoţ spots) ale organismului care ne dau indicaţii despre starea de „adevăr” a celui care ne vorbeşte. El însuşi ar fi identificat circa 30 de astfel de zone şi de gesturi.

Încheiem cu câteva exemple de posibile gesturi care sunt făcute de mincinoşi: dacă cine ne vorbeşte în timp ce spune clar un „da” are o uşoare mişcare a capului în semn de „nu”, atunci este foarte probabil că ceea ce ne spune să fie o minciună. Sau dacă cine ne vorbeşte la un moment dat da din umăr (un gest rapid care ar putea trece neobservat) în timp ce ne spune ceva important acest gest trădează că ceva nu este în regulă şi că poate – dacă vrem să aflăm adevărul – ar fi bine să insistăm asupra discuţiei.