EVZ Special Un alt 23 august - cu un an mai devreme decât cel de la București, în stepele rusești din URSS







Un alt 23 august - cu un an mai devreme, în stepele rusești din URSS. Bătălia de la Kursk i-a dus pe sovietici peste un an în „poarta Iașilor”

A fost considerată cea mai mare bătălie de tancuri și blindate din istorie. A avut mai multe lupte. A fost ultima ofensivă germană pe Frontul de Est. Nu numai că forțele sovietice au reușit să o oprească, dar au și început contraofesinva care peste un an îi va aduce pe sovietici la porțile răsăritene ale României. Avantajul din toamna lui 1941 fusese astfel anulat.

La 23 august 1943 lua sfârșit ceea ce nemții au numit Operațiunea Zitadelle - Unternehmen Zitadelle. Sovieticii au numit-o Bătălia de la Kursk. A fost urmată de două operațiuni de contraofensivă, Operațiunea Kutuzov și Operațiunea Polkovodeț Rumianțev. Bătălia a început pe 5 iulie 1943. În data de 12 iulie 1943, a avut loc Bătălia de la Prohorovka.

Istoricii militari au scris faptul că Germania nazistă a folosit în această operațiune 2154 tancuri, 900 000 infanteriști și 2000 avioane. Sovieticii au avut un avantaj enorm. Au avut între 5128 și 7360 tancuri, până la 2,5 milioane infanteriști și 3549 avioane. Mai aveau în plus 47 416 piese de artilerie. Adică un avantaj ucigător, la propriu.

Erich von Manstein, Walther Model, Günther von Kluge, Hermann Hoth, primii doi militari favoriți ai lui Hitler au comandat trupele germane. Trupele sovietice care au obținut victoria pe 23 august 1943 erau comandate de Gheorghi Jukov, Constantin Rokossovski, Nikolai Vatutin, Ivan Konev. Erich von Manstein rezista în primăvara lui 1943 în partea centrală a unui front care se întindea de la Leningrad la Rostov pe Don. Linia frontului avusese o „pungă” lungă de 20 km și adâncă de 150 km între Oriol și Harkov pe care Manstein îl reocupase anterior.

Dacă în nord, Armata a 9-a a lui Model a avut unele succese, la Voronej, în partea de sud a liniei frontului, Armata a 4-a Panzer, Corpul al 52-lea de armată german, Corpul al 48-lea Panzer și Corpul al 2-lea SS Panzer nu avuseseră prea mare succes.

Armata a 7-a de tancuri de Gardă, Armata a 5-a de tancuri de Gardă, ca părți ale Armatei Roșii, profitând și de o vreme ploioasă, au stabilit inițiativa pe frontul de sud. Tancul T-34 sovietic se descurca mult mai bine decât Tiger 1 și Tiger 2 tancurile germane. În nord, pe 10 iulie, germanii opriseră ofensiva. În sud, lucrurile erau încă nedecise pe 12 iulie.

Sovieticii au mers mai mult pe flerul spionilor de la STAVKA decât să aibă informații exacte despre situația forțelor germane. Germanii nu aveau rezerve de oameni, în timp ce sovieticii mizau pe rezerve, atât umane cât și pe armament furnizat de Aliați prin Siberia. Sovieticii au pierdut conform istoriografiilor militară germană și sovietică între 180 00 și 600 000 infanteriști, în jur de 900-1500 tancuri și 200 avioane.

Germanii, conform celor două istoriografii au pierdut între 50 000 și 500 000 infanteriști, între 300 și 900 tancuri și 200 avioane. Practic se poate observa tendința sovieticilor de a-și mări cumva pierderile pentru a avea ulterior mai multe cereri la finalul războiului care se întorsese în favoarea lor.

Ca urmare a succesului de la Kursk, sovieticii au trecut la ofensivă. Au apărut și rezultatele imediate după o lună de la debutul Unternehmen Zitadelle. La 5 august, fusese eliberat Oriol, urmat în aceeași zi de Belgorod. La 23 august 1943, a avut loc cel mai mare succes sovietic, Armata Roșie eliberând Kievul părăsit de Wehrmacht.

În urma soldaților Wehrmachtului, rămâneau ucrainenii îngroziți de revenirea Armatei Roșii, eviden cu NKVD croit pe fapte mari. Stalin avea să se răzbune crunt pe localnicii care fraternizaseră cu Hitler.

Există și opinia istoriografică potrivit căreia, la 10 iulie 1943, când Aliații anglo-americani au debarcat în Sicilia, Hitler ar fi cerut ca von Kluge și von Manstein să vină în Prusia Orientală, la cartierul general al dictatorului (Wolfsschanze-Vizuina Lupului). El le-a cerut opinia dacă să anuleze Unternehmen Zitadelle. Evident, în ciuda realității, adică a eșecului previzibil după Prohorovka, acești comandanți au decis să treacă în defensivă. De pe front a plecat doar Divizia Leibstandarte Adolf Hitler să ajute trupele germane din Italia după debarcarea lui Patton în Sicilia. Pe 25 iulie 1943, Mussolini a fost arestat. Va fi salvat ulterior de Otto Skorzeny și pus în fruntea unei republici marionetă.

După Africa de Nord și Egipt, acum Italia ieșea din Axă. Pentru Reich, lucrurile se degradau pe zi ce trece...