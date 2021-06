Activistul Stsiapan Latypau, audiat pe 1 iunie, la Minsk, de către magistrați în ceea ce privește implicarea sa în organizarea protestelor împotriva lui Aleksandr Lukașenko, s-a înjunghiat în gât cu un pix, chiar sub ochii oamenilor legii. Tentativa de suicid a survenit pe fondul unor presiuni ale autorităților care l-ar fi obligat pe Latypau să recunoască vinovăția sa. În caz contrar, familia acestuia ar fi urmat să fie arestată.

Imagini difuzate de către Radio Europa Liberă l-au surprins pe Latypau întins în boxa acuzaților, unde martorii se agitau și țipau.

Stsiapan Latypau a fost reținut de către autorități anul trecut, iar din luna septembrie 2020 se afla încarcerat în Minsk, ca urmare a mai multor acuzații care i-au fost înaintate, printre care se numără și frauda. Activistul a susținut că acuzațiile care i-au fost aduse erau motivate politic.

Pe 1 iunie, în cadrul audierii sale de către magistrații de la Minsk, activistul s-a înjunghiat în gât cu un pix pe care l-a procurat de pe un set de documente ale magistraților, în timpul unei pauze ale audierii.

Surse susțin că asupra activistului au fost exercitate mai multe presiuni, fiind forțat să-și recunoască vinovăția. În caz contrar, familia tânărului urma să fie arestată. Alte surse au transmis pentru presa internațională că agenții de Poliție i-au amenințat inclusiv familia cu măsuri drastice și violente.

Înainte de a recurge la gestul extrem, Stsiapan Latypau s-a urcat pe o bancă din sala de judecată și a declarat: „Dacă nu mă declar vinovat, vor deschide dosare penale familiei și vecinilor mei”.

Anterior acestui eveniment, activistul s-ar fi plâns că a fost închis timp de două luni de zile într-o celulă unde deținuții erau agresați și torturați fizic.

Activistul Stsiapan Latypau a fost transportat de urgență la o unitate medicală, în stare de inconștiență. La momentul transportării sale din sala de judecată, tânărul prezenta mai multe pete consistente de sânge pe gât și piept, notează presa internațională.

Lidera în exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a transmis: „Acesta este rezultatul terorii, represiunilor și torturilor executate de stat în Belarus. Trebuie să le oprim imediat”.

Un politician din opoziție a murit în închisoare, recent, într-un context suspect. De asemenea, în ultima săptămână, un adolescent cercetat de autoritățile belaruse s-a sinucis, aruncându-se în gol de pe o clădire cu 16 etaje, notează theguardian.com.

Belarusian activist, political prisoner Stsiapan Latypau cut his throat in the courtroom today. He was threatened with the persecution of his family if he didn't admit himself guilty. This is the result of state terror, repressions,torture in Belarus. We must stop it immediately! pic.twitter.com/oNWn06TjOI

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 1, 2021