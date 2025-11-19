Social

UMF „Carol Davila” – singura universitate cu profil medical din România prezentă în prestigiosul clasament Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, Ediția 2025

UMF „Carol Davila" – singura universitate cu profil medical din România prezentă în prestigiosul clasament Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, Ediția 2025
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este prezentă în ediția 2025 în două domenii ale unuia dintre cele mai prestigioase clasamente internaționale, Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), domenii în care își menține poziționarea din ediția 2024.

UMF „Carol Davila” singura universitate cu profil medical din România prezentă în clasament

Inclusă în clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects din anul 2017, de la prima ediție, în anul 2025 UMF „Carol Davila” este singura universitate cu profil medical din România prezentă în clasament și singura universitate din România prezentă în domeniile Medicină Clinică (201-300) și Sănătate Publică (401-500).

„Menținerea Universității noastre în prestigiosul clasament internațional Shanghai Global Ranking of Academic Subjects în două domenii (Clinical Medicine și Public Health) în pozițiile ocupate în ediția anterioară este îmbucurătoare, situându-ne din nou printre cele mai bune universități din România, iar pentru această performanță aduc sincere mulțumiri întregii comunități academice care, prin seriozitate, muncă dedicată și efort constant, contribuie la poziționarea universității noastre ca un reper de excelență în educație și în cercetarea medicală ”  a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

Ce este Clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects

Clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), ediția 2025, evaluează performanțele universităților în 57 de subdomenii (subiecte academice) din 5 mari domenii: Științele naturii, Inginerie, Științele vieții, Științe medicale și Științe sociale. Clasamentul ia în considerare o serie de indicatori academici printre care rezultatele și impactul activității de cercetare, colaborarea internațională și premiile academice internaționale.

Ce indicatori dolosește clasamentul

Clasamentele utilizează o gamă largă de indicatori academici obiectivi și date de la terți pentru a măsura performanța universităților din lume în domenii relevante, inclusiv categorii precum Facultate de Clasă Mondială, Rezultate de Clasă Mondială, Cercetare de Înaltă Calitate, Impactul Cercetării și Colaborare Internațională.

Categoria Facultate de Clasă Mondială introduce patru indicatori noi: Laureați ai Premiilor Academice Internaționale (Laureat), Cercetători cu Citate Relevante (HCR), Redactori Șefi ai Revistelor Academice Internaționale (Editor) și Conducerea Organizațiilor Academice Internaționale (Leadership).

Categoria Rezultate de Clasă Mondială cuprinde Articole de Top în Reviste (TJ) și Premii Academice Internaționale (Premiu), împreună cu Articole de Reviste din Trimestrul 1 (T1) în categoria Cercetare de Înaltă Calitate, Impactul Normalizat al Citărilor în Categorie (CNCI) în categoria Impact al Cercetării și Lucrări în Colaborare Internațională (IC) în categoria Colaborări Internaționale.

Indexurile revistelor de top, ale premiilor academice internaționale și ale organizațiilor academice cheie se bazează pe Sondajul de Excelență Academică (AES) realizat de ShanghaiRanking.

