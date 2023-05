Umaniștii, reacție fermă privind construirea muzeului conflictelor interetnice. „România nu are nevoie de așa ceva”

Aceasta a reacționat cu fermitate la posibilitatea înființării unui astfel de muzeu și întreabă cine ar avea interes să arunce în spațiul public un subiect atât de polarizant într-o perioadă atât de delicată pentru România.

„Condamn cu fermitate înființarea unui muzeu al conflictelor interetnice dintre români și maghiari, cu atât mai mult cu cât acesta este parte dintr-un proiect în PNRR, iar construcția acestuia costă 146 milioane de lei.

Solicit Ministerului Culturii să demareze toate procedurile pentru a schimba numele acestei instituții. Complexul Muzeal – Muzeul identităților și conflictelor transilvănene (MUTRA) TREBUIE să devină Muzeul Conviețuirii. În ce ar putea consta muzeul conflictelor transilvănene, ce s-ar putea expune în acel spațiu?

Cele două naționalități au nevoie mai degrabă de un muzeu al conviețuirii, o istorie a familiilor noastre mixte care au trăit împreună de-a lungul anilor, nu unul al conflictelor. Mă întreb cine are interes ca românii și maghiarii din Transilvania să se învrăjbească. Cine are interesul să creeze un astfel de subiect atât de vizibil, încât să creeze teme de dezbatere în spațiul public, în aceste momente în care la granița țării noastre se desfășoară un război de aproximativ un an și jumătate?

Cei care au întocmit acest proiect, ori nu cunosc istoria, ori l-au realizat intenționat pentru a crea motive de dispută politică.

Cred că atât românii, cât și maghiarii trebuie să învețe din istorie. Nu există conflicte vizibile, nu mai există rapoarte Har-Cov. Politicienii din toate partidele merg în județele locuite în majoritate de maghiari, candidează și chiar câștigă. Principalul partid care îi reprezintă pe maghiari în România, UDMR, a fost permanent la guvernare, de la 1990 încoace.

Nu e greu de observat că între majoritatea românilor și maghiarilor din Transilvania nu există un conflict.

Dacă acest conflict ar exista, Ardealul ar fi paralizat. Ori, ceea ce se vedem cu ochiul liber este că românii și maghiarii cooperează în cele mai diverse domenii, se înrudesc în continuare și tot în continuare își fac planuri de viitor”, transmite PUSL într-un comunicat de presă.