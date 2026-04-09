Ultrașii echipelor din București i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Fiul fostului selecționer, în lacrimi

Arena Națională din București a fost, în cursul serii, punctul central al unui amplu moment de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu. Mii de persoane au ajuns la stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului selecționer.

În jurul orei 19:00, accesul în incintă se făcea cu dificultate, în condițiile în care coada celor care așteptau să intre depășea 300 de metri. Fluxul de oameni a rămas constant, iar numărul celor prezenți a continuat să crească.

Printre cei prezenți s-au aflat și suporteri ai mai multor cluburi importante din București. Fanii FCSB au ajuns organizați la stadion, în frunte cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, pentru a-și arăta respectul.

De partea cealaltă, galeria lui Dinamo a venit la Arena Națională și a păstrat un moment de reculegere în fața catafalcului. Suporterii au aprins lumânări în exteriorul stadionului și au afișat un mesaj dedicat celui care a marcat istoria clubului: „Il Luce - simbol al respectului și al unei minți sclipitoare, mentor și reper pentru generațiile viitoare”.

Atmosfera din interiorul stadionului a fost una apăsătoare. Suporterii au scandat numele lui Mircea Lucescu și au cântat „Te vom iubi mereu”. Oamenii aflați la coadă au răspuns prin aplauze, creând un moment de solidaritate colectivă.

Vizibil afectat de reacția publicului, Răzvan Lucescu nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

Cei mai mulți dintre fanii Rapidului din Peluza Sud nu au intrat în stadion, preferând să cânte în apropiere.

Din partea facțiunii au intrat doar câțiva reprezentanți, care au depus o coroană la catafalc. “Te vom iubi mereu” și “Mircea Lucescu” au fost scandările favorite ale ultrașilor.

De la ora 20:00, accesul publicului în Arena Națională nu va mai fi permis.