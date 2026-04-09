Sport

Ultrașii echipelor din București i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Fiul fostului selecționer, în lacrimi

Comentează știrea
Răzvan Lucescu, în lacrimi. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Arena Națională a devenit loc de reculegere pentru mii de oameni care au venit să-și ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Atmosferă a fost emoționantă, au existat cozi de sute de metri și momente de solidaritate între suporteri.

Arena Națională s-a umplut de oameni veniți să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Arena Națională din București a fost, în cursul serii, punctul central al unui amplu moment de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu. Mii de persoane au ajuns la stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului selecționer.

În jurul orei 19:00, accesul în incintă se făcea cu dificultate, în condițiile în care coada celor care așteptau să intre depășea 300 de metri. Fluxul de oameni a rămas constant, iar numărul celor prezenți a continuat să crească.

Arena Națională, loc de reculegere în cursul zilei de joi. Sursa foto: captură video

Suporterii echipelor rivale din București i-au adus un omagiu lui Mircea Lucescu, la Arena Națională

Printre cei prezenți s-au aflat și suporteri ai mai multor cluburi importante din București. Fanii FCSB au ajuns organizați la stadion, în frunte cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, pentru a-și arăta respectul.

Cum s-a ajuns la armistițiul dintre SUA și Iran. Ce rol a avut, de fapt, Pakistanul
Tribunalul Militar București a decis limitarea audierilor martorilor în dosarul 10 august. Hotărârea nu e definitivă
De partea cealaltă, galeria lui Dinamo a venit la Arena Națională și a păstrat un moment de reculegere în fața catafalcului. Suporterii au aprins lumânări în exteriorul stadionului și au afișat un mesaj dedicat celui care a marcat istoria clubului: „Il Luce - simbol al respectului și al unei minți sclipitoare, mentor și reper pentru generațiile viitoare”.

Momentele din tribune au fost marcate de emoție și aplauze. Răzvan Lucescu a izbucnit în plâns

Atmosfera din interiorul stadionului a fost una apăsătoare. Suporterii au scandat numele lui Mircea Lucescu și au cântat „Te vom iubi mereu”. Oamenii aflați la coadă au răspuns prin aplauze, creând un moment de solidaritate colectivă.

Vizibil afectat de reacția publicului, Răzvan Lucescu nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

Suporterii Rapidului de la Peluza Sud au cântat în afara stadionului

Cei mai mulți dintre fanii Rapidului din Peluza Sud nu au intrat în stadion, preferând să cânte în apropiere.

Din partea facțiunii au intrat doar câțiva reprezentanți, care au depus o coroană la catafalc. “Te vom iubi mereu” și “Mircea Lucescu” au fost scandările favorite ale ultrașilor.

De la ora 20:00, accesul publicului în Arena Națională nu va mai fi permis.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:55 - Cum s-a ajuns la armistițiul dintre SUA și Iran. Ce rol a avut, de fapt, Pakistanul
21:46 - Tribunalul Militar București a decis limitarea audierilor martorilor în dosarul 10 august. Hotărârea nu e definitivă
21:40 - Ultima dorință a Reginei Elisabeta cu privire la copiii lui Harry și ai lui Meghan
21:31 - Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe
21:24 - Cine organizează, de fapt, funeraliile lui Mircea Lucescu. Președintele ASF: E o onoare
21:16 - România cumpără Portul Giurgiulești. Guvernul de la București alocă 56 de milioane de euro

HAI România!

Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe
Victor Ciutacu: Un singur președinte al României nu și-a dezamăgit alegătorii. Care e explicația
Tiparul după care funcționează Nicușor Dan. Președintele, de neînțeles pentru majoritatea oamenilor
Proiecte speciale