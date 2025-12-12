Ultimele momente ale celor „Șase Frumoși”. Cum au sărbătorit Hanuka înainte de tragedie

Imagini obținute de IDF arată șase ostatici israelieni aprinzând lumânări de Hanuka în tunelurile controlate de Hamas, luni înainte de a fi uciși, potrivit Jerusalem Post.

Materialele au fost răspândite joi în mass-media israeliană și aduc în prim-plan experiența celor șase, denumiți „Cei Șase Frumoși”, care au fost răpiți și uciși în Rafah, iar cadavrele lor au fost găsite de IDF în august 2024.

Cei șase ostatici sunt Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Alexander Lobanov și Almog Sarusi.

Într-unul dintre videoclipuri, Danino aprinde lumânările mici așezate pe cupe, în timp ce grupul cântă Shehecheyanu, rugăciunea spusă la momente speciale. După aprinderea lumânărilor pentru prima seară de Hanuka, grupul a cântat mai multe cântece tradiționale.

Familiile celor șase au declarat într-un comunicat publicat de Hostages and Missing Families Forum:

„Aprinderea lumânărilor de Hanuka în acel loc întunecat surprinde esența spiritului evreiesc: lumina care triumfă asupra întunericului”.

„Hamas a filmat aceste videoclipuri ca propagandă, dar umanitatea Frumoșilor Șase strălucește prin aceste imagini. Este mai puternică decât orice organizație teroristă. Aceste videoclipuri sunt mărturii ale răului și ale eșecului”, continuă comunicatul.

„Au fost luați în viață, au supraviețuit în captivitate și ar fi trebuit să se întoarcă acasă vii.”

Pe lângă videoclipul cu aprinderea lumânărilor, forumul a publicat aproape 20 de alte videoclipuri și fotografii ale celor șase. Materialele suplimentare îi arată pe ostatici jucând cărți, numărând zilele până la Anul Nou, tăindu-și reciproc părul și mergând prin tunelurile din Rafah.

Hersh Goldberg Polin: “There’s a verse for each time they’ve tried to destroy us.” Eden Yerushalmi: “we need to add another verse” The six hostages celebrating Chanukah in captivity before Hamas executed them. 💔 pic.twitter.com/D4P5RAlHSc — Hen Mazzig (@HenMazzig) December 11, 2025

Într-un clip, Gat îi spune unui terorist Hamas că Sarusi avea nevoie de tratament medical „profesionist”.

„Facem apel la fiecare familie din Israel”, se arată în comunicat.

„Când vă adunați să aprindeți lumânările de Hanuka, amintiți-vă de cei dragi și de toate familiile soldaților, răniților, ostaticilor, celor uciși și căzuți care nu vor mai aprinde niciodată lumânări împreună, familii care așteaptă de aproape 800 de zile răspunsuri.”

Channel 12 News a difuzat unele dintre aceste materiale, împreună cu comentariile membrilor familiilor ostaticilor. Rachel Goldberg-Polin, mama lui Hersh, a numit cei șase „eroi” și a criticat reacția guvernului la criza ostaticilor.

„Ce eroi,” a spus ea. „Vă rog, nu considerați că l-ați salvat pe Hersh. Aceștia sunt tinerii eroi luminoși care au făcut tot ce trebuie și au supraviețuit. Nu spuneți ‘bine făcut’ pentru că i-am adus înapoi în saci. Aceștia sunt copii ar fi putut trăi.”

Gil Dickman, vărul lui Carmel Gat, a criticat reacția premierului Benjamin Netanyahu privind difuzarea imaginilor:

„O țară întreagă se uită la televizor, plângând, suferind, furioasă, iar răspunsul lui Netanyahu la videoclipurile celor șase ostatici, videoclipuri pe care nici nu le-a văzut: 'Politica prim-ministrului a dus la întoarcerea tuturor ostaticilor' (!!!!) Uitați-vă la Carmel. O persoană mică. Opriți-vă și uitați-vă. Cum, cum, CUM!!! Îndrăzniți să spuneți că ați adus înapoi toți ostaticii?!”