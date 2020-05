Filmulețul publicat are 21 de secunde, iar în imagini apare exemplarul denumit Benjamin, care se plimbă prin cușca sa de la Grădina Zoologică Beaumaris din Hobart, Tasmania.

Tigrul tasmanian, cunoscut și ca lupul sau tigrul marsupial, a fost unul din cele mai mari carnivore marsupiale ale timpurilor moderne. Această specie vâna canguri și alte marsupiale, precum și răzătoare sau păsări. Tigrul tasmanian se regăsea, cândva, pe teritoriul Australiei, dar, din păcate, extincția speciei a fost cauzată de câinii dingo sau a oamenilor, potrivit Muzeului Australian. Oamenii considerau că tigrul marsupial reprezintă o specie dăunătoare.

Acum, filmulețul publicat a fost adus rezoluția 4k și prezintă ultimul exemplar al acestei extraordinare specii. Benjamin a murit pe 7 septembrie 1936 și a marcat dispariția speciei sale, după ce un alt exemplar murise în 1931 într-o grădină zoologică din Londra.

