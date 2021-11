Ultimele cuvinte ale lui Petrică Mîțu Stoian. A vorbit cu un om-cheie. „Nu e mare lucru”

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață pe data de 6 noiembrie, la vârsta de 61 de ani, după ce a fost internat la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență din Reșița, ca urmare a unui tratament de recuperare post-COVID-19 la Clinica de la Slatina Nera.

Ce i-a transmis Petrică Stoian impresarului înainte de a muri

Starea de sănătate a rapsodului s-a înrăutățit, deși inițial artistul a oferit asigurări celor dragi că se simte foarte bine. Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian a dezvăluit ultimele detalii discutate cu cântărețul de muzică populară înainte de a-și da suflarea.

„Petre mi-a spus că l-au consultat și totul e bine. După alte trei ore m-a sunat și a zis că e excelent. M-a sunat pe la opt și a zis că se culcă, că e obosit. A fost ultima dată când am vorbit cu el. Sâmbătă dimineața m-a sunat nepoata să-mi spună că e la Spitalul Județean în Reșița. Mi-a spus ce s-a întâmplat, că l-au luat cu salvarea. Am urcat în mașină și am plecat spre Reșița.

„Mi-a zis să stau liniștit, că nu e mare lucru”

Dar eu dimineața l-am sunat și am vorbit cu el și mi-a zis să stau liniștit, că nu are mare lucru, că îl stabilizează și îl duce înapoi, după aia pe la 10 si ceva l-am sunat iar și mi-a zis că e cu medicul, a închis. Fiica mea l-a sunat și ea și a vorbit cu doctorul și i-a zis că urmează să-l stabilizeze, nu mi-au zis că e în stare critică.”, a declarat impresarul lui Petrică Stoian.

Bărbatul a vorbit și despre tensiunile care o vizează pe sora cântărețului de muzică populară. „Eu cred 100% că nu trebuia să intre acolo din cauza problemelor cardiace. Eu când am plecat de la Reşiţa am stabilit cu sora lui următoarele: că vin la Reşiţa şi vin la firmă să vorbim despre costum. Acesta a fost ultimul cuvânt cu sora lui. Ăsta era planul, îl aduce acasă, nu era vorba de teatru, de Maria Tănase, când am ajuns pe la Orşova, ma suna ea ca nu-l mai aducem acasă că am vorbit cu Stoican şi îl ducem.”, a transmis impresarul regretatului rapsod într-o intervenție la România TV.