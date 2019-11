Este vorba despre Botoșani, organizație condusă tot o femeie, senatoarea Doina Federovici. Lidera PSD a fost votată și în 11 localități conduse de primari liberali.

Potrivit unor surse politice, edilii PNL nu s-au activat suficient din cauză că Iohannis nu a vizitat niciodată județul, dar și pentru că nu au vrut să fie părtași la măsurile de austeriate anunțate de Guvernul liberal. Doina Federovici a explicat ieri, pentru Evenimentul zilei, că a reușit această performanță cu multă muncă, dar recunoaște și ea că a fost ajutată și de adversari: „Noi ne-am menținut scorul de la europarlamentare, dar am muncit infinit mai mult și am bătut fiecare uliță din județ. Am câștigat în 53 de localități, dintre care 42 conduse de primari PSD. A fost și doamna Dăncilă aici, a vorbit cu oamenii și asta a contat foarte mult. Domnul Iohannis nu a fost niciodată aici, nici ca președinte, nici acum, în campanie. Iar oamenii taxează asta”.

Lidera locală a PSD spune că pentru turul doi se va lupta și mai mult. În ceea ce privește alianțele, le va respecta pe cele stabilite la nivel național. „Ca femeie, aș fi foarte mândră să avem președinte o femeie. Am mare încredere în doamna Viorica Dăncilă”, a mai spus Doina Federovici.

Conducerea PSD este foarte nemulțumită, în special de baronii care au cam boicotat alegerile, pe motiv că Dăncilă pierde oricum. Potrivit unor surse, aceștia vor plăti cu capul lipsa de implicare. Mai în glumă, mai în serios aceștia au promis că se vor implica în turul doi; câștigarea președinției de către Dăncilă ar fi singura modalitate de a scăpa de ea de la șefia partidului.

