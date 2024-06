Sport Ultima partidă pe stadionul Dinamo. Începe demolarea







Unificarea dintre CS și FC Dinamo este mai aproape de a deveni realitate decât se anticipa. Un prim pas concret a fost deja realizat în această direcție și a fost anunțat de Ionuț Popa, președintele Clubului Sportiv Dinamo.

De asemenea, miercuri a avut loc ultimul meci pe Stadionul Dinamo. Nicolae Badea, fostul acționar al clubului, și-a dat consimțământul oficial pentru demolarea tribunei.

S-a disputat ultima partidă pe Stadionul Dinamo

Pe stadionul din Ștefan cel Mare, marți, s-a desfășurat semifinala barajului pentru promovarea în Liga a 2-a. CS Dinamo a câștigat cu 3-1 împotriva CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

Ionuț Popa a declarat că acest meci a fost ultimul jucat pe terenul unde au evoluat legende precum Dudu Georgescu, frații Nunweiller, Cornel Dinu și Florea Dumitrache.

„A fost oficial ultima partidă pe acest stadion, 100%. Deja am dispus colegilor de a dezmembra anumite elemente. Am avut o discuție cu domnul Badea prin care l-am rugat să își demonteze tribuna oficială, am avut un răspuns pozitiv.

Mi-a indicat că îmi va comunica societatea care se va ocupa de acest lucru, le va monta la baza din Tei, dar le va muta de pe Stadionul Dinamo. CNI-ul va publica licitația în curând”, a transmis acesta în cadrul emisiunii Exclusiv Dinamo, realizată de prosport.

El a adăugat că în cazul în care totul merge bine, este crucial să faciliteze câștigătorilor întregul proces. Până atunci, prioritatea este să se asigure că toate aspectele sunt gestionate corect. Într-o primă fază, se va realiza o demolare parțială. Planul este neobișnuit: construcția va începe mai întâi, urmată de demolarea completă.

Nu a putut oferi o dată exactă în prezent, deoarece acest lucru nu depinde de el, ci de Compania Națională de Investiții. Totuși, crede că în acest an vor începe lucrările cu buldozerele.

Primul pas către fuziunea dintre CS și FC

Ionuț Popa a dezvăluit că s-a ajuns deja la un acord privind unificarea academiilor celor două cluburi, văzând acest lucru ca pe un prim pas important.

Totuși, un factor crucial rămâne ieșirea din insolvență a echipei „câinilor”. Andrei Nicolescu, administratorul lui Dinamo, afirmă că acest proces este doar o chestiune de timp.

„Nu ne interesează să ajungem până în Liga 1, ci să fuzionăm cu echipa din prima divizie, pentru a crea un Dinamo puternic ca în vremurile anterioare, când tot CS Dinamo era clubul-mamă. Ieri am avut o întâlnire cu cei de la Renovatio și am discutat pe marginea unui protocol între academii”, a precizat Ionuț Popa.

Potrivit acestuia, începând cu acest sezon, toate grupele de copii și juniori ale lui Dinamo se vor antrena în Ștefan cel Mare. Se încearcă revitalizarea la nivelul ambelor entități, ca un pas premergător fuziunii. Deși echipa nu a ieșit încă din insolvență.

Ionuț Popa a precizat că există dorință din ambele părți pentru fuziune și că ar fi păcat să nu se readucă fotbalul de înaltă performanță pe noul stadion.

El a subliniat că gestionarea stadionului Dinamo va fi dificilă dacă nu vor avea loc meciuri de cel mai înalt nivel.