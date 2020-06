Ultima oră! Orlando Teodororovici în fața procurorilor DNA

El se află de puțin timp în fața procurorilor anticorupție, informează Realitatea Plus.

Fostul ministru social-democrat susține că a venit la DNA pentru a se interesa de un dosar din 2013 care a fost clasat.

Teodorovici a spus că a fost notificat că dosarul, deschis în 2013, a fost clasat, fără a oferi detalii în legătură cu obiectul acestui dosar. El a afirmat că el a solicitat accesul la dosar, pentru a asculta înregistrări ale unor discuţii.

Iată și prima declarație a lui Teodorovici la ieșirea de la DNA: „Am făcut o solicitare legală să văd ce anume a fost în dosar, ce convorbiri, ce discuții, chestii de genul acesta – nici nu am întrebat, chiar i-am spus și domnului procuror că nu știu care este speța exact, din ce am căutat și eu pe net am înțeles că este o altă speță, chiar nu știu”.