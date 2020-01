Cei doi inculpați urmează să ajungă, vineri, în fața judecătorilor de la Tribunalul Olt, care vor lua o decizie cu privire la legalitatea menținerii arestului preventiv.

Procurorul general interimar al României, Bogdan Licu, a confirmat rechizitoriul de trimitere în judecată a lui Gheorghe Dincă.

Dosarul uciderii celor două minore, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, a fost trimis miercuri în judecată, după ce procurorul general interimar a semnat rechizitoriul.

În același dosar va fi trimis în judecată și Ștefan Risipițeanu, presupusul complice al lui Gheorghe Dincă.

Au existat și disjungeri din acest dosar, care va fi trimis judecătorilor doar pentru infracțiunile de omor, viol și profanare de cadavre.

Acuzațiile de proxenetism și trafic de persoane vor fi cercetate și judecate separat.

Declarația lui Cumpănașu

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata din Dosarul Caracal, a reacționat rapid, după anunțul făcut de procurorul general. „E infirmare parțială pentru că s-a făcut disjungere pe traficul de persoane, ceeace noi am făcut de foarte mult timp”, a afirmat Cumpănașu.

Ce spune profilerul

Polițistul care a realizat profilul psihologic al presupusului criminal spune că Gheorghe Dincă are o inteligență medie, că are „școala vieții”. El a explicat că e un comportament normal ca Dincă să-și protejeze familia, precum și ca familia să-l protejeze pe el.

„A fost cel mai dificil caz pe care l-am avut. O să se pronunțe și instanța și procurorii. Rechizitoriul a fost înainte, s-a creat o comisie. Detaliile fac diferența, iar dacă cineva se așteptată ca declarațiile să fie menținute în aceeași structură, în același format se înșeală”, a declarat psihologul Dumitran.

„Acum este foarte deranjat de ceea ce s-a întâmplat în mass-media, acuzațiile la adresa familiei sale. Eu zic că am reușit să scot adevărul psihologic care trebuie să fie concordant cu cel judiciar. Dincă are un IQ mediu. Are școala vieții. A fost foarte apropiat de familia sa și ca orice tată a încercat să-și protejeze familia”, a mai spus Dorin Dumitran.

Dosarul

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) a trimis pe 13 ianuarie, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (P.Î.C.C.J.) dosarul „Caracal”, împreună cu rechizitoriul întocmit.

Procurorul general Bogdan Licu a examinat actele de urmărire penală efectuate în cauză şi a întocmit un referat cu propuneri, referat a stat la baza fundamentării deciziei procurorului general. Practic, Licu confirmă rechizitoriul în dosarul „Caracal”: Gheorghe Dincă va fi trimis în judecată

Deși inițial Gheorghe Dincă a susţinut că le-a răpit, sechestrat şi ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa, mai apoi acesta a retractat această declarație.

Cu puţin timp înainte de trimiterea dosarului în instanţă, Dincă a susţinut că nu el ar fi ucis-o pe Luiza Melencu.

Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu.

Cu toate acestea, familiile celor două fete dispărute cred cu înverșunare că fetele au fost traficate refuzând să ridice certificatele lor de deces, întocmite de procurori.

