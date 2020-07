După ce ar fi dezvăluit că producătorii şi toţi cei care lucrează la Acces direct acopertă violenţele fizice la care ar fi supusă Vulpţia de Viorel, şefii din Antena 1 trec la represalii.

Conform surselor ciao.ro, Emily Burghelea riscă să fie dată în judecată de Antena 1, având în vedere scandalul imens care este alimentat de ambele tabere şi în prezent.

Amintim că Emily Burghelea i-a reproşat în direct prezentatoarei Mirela Vaida episodul cu presupusele violenţe care-i aveau în centru pe Viorel şi Vulpiţa.

Desigur, din partea echipei Acces direct a urmat respingerea acelor acuzaţii, iar sursa citată subliniază că de fapt adevărul ar fi undeva la mijloc…

„Emily și-ar fi pregătit demisia dinainte de acest scandal. Ea i-ar fi invitat pe Vulpița și Viorel la o petrecere la ea acasă unde alți invitați i-ar fi filmat și ar fi râs de ei.

Șefii din trust ar fi aflat, iar ea știa acest lucru, mai ales că și-a încălcat contractul de muncă chemând acasă, la petrecere privată, invitați din emisiunea la care lucrează.

Așa susțin o parte din oamenii din echipă. Pe de altă parte, Emily și alții de acolo spun că Vulpița chiar ar fi încasat-o de la Viorel, și cei din echipă nu vor să divulge acest secret.

În trust se vorbește despre un proces greu, Emily va fi dată în judecată. De cealaltă parte, fosta asistentă spune însă că are dovezi pentru tot ce a spus”, susțin surse ciao.ro.

Iată ce declarase anterior Emily Burghelea: „O să răspund, punctual, la fiecare acuzație pe care mi-au adus-o. În primul rând, Acces Direct minte când spune că m-a dat afară. Eu vă atașez aici actul cu demisia mea.

Am spus asta și în direct, dar m-au tăiat, nu am avut cum să-mi termin fraza. Acces Direct minte. Ei spun că am plecat la alt post, eu filmez… din curte.

Acces Direct minte, au spus că eu i-am îmbătat pe cei doi, dar în realitate, nu i-a obligat nimeni să bea. Li s-a pus vin în pahar, într-adevăr, dar nu i-a obligat nimeni să bea.

Fiecare a băut cum a vrut, cât a vrut. Acces Direct minte, ei spun că totul a plecat de la faptul că eu i-am chemat pe cei doi la petrecere, dar nu este adevărat.

Nu m-au dat ei afară, am plecat eu, ca să știți. Dacă vreți să ascultați, vă spun eu ce s-a întâmplat.

Da, am sunat-o pe Vulpița și i-am chemat la grătar și nu cred că am greșit cu nimic când am făcut treaba asta.

I-am chemat ca pe niște prieteni, nu ca pe niște invitați în emisiune, tocmai de-asta le-am spus să nu povestească nimic în emisiune, pentru că nu voiam cameramani la petrecere.

De fiecare dată când eu m-am văzut cu Vulpița sau Viorel au fost cameramani. La grătar a fost a doua oară când Vulpița mi-a zis că este bătută.

Prima dată mi-a spus atunci când a venit la mine acasă și a dormit cu mine. Antena 1 a pus-o să vină la mine, pentru că se certa cu Viorel.

Nu mă plătesc cu un milion de euro ca să știu eu ce minciună trebuie să zic, ca să le iasă lor regia.”

„Mirela, eu te iubesc și te respect pentru că ești un artist, dar văd că de ieri până azi te-ai schimbat la 180 de grade.

Ieri m-ai bălăcărit, iar azi spui că ți-am fost ca o soră, ca o fetiță… de ce, să atragi admirația publicului?”, a spus Emily Burghelea după ce a renunţat la Acces direct.

sursa: ciao.ro