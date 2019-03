Ultima mișcare a Alianței Vestului. Ce au decis cei patru edili

După semnarea documentelor de înființare a Alianței Vestului de către primarii Nicolae Robu (Timişoara), Emil Boc (Cluj-Napoca), Gheorghe Falcă (Arad) şi Ilie Bolojan (Oradea), consilierii locali din Timișoara au stabilit locația unde se vor desfășura activitățile acestei organizații.





„Am hotărât, noi, cei patru primari care am avut iniţiativa de creare a Alianţei Vestului, că sediul Alianţei să fie în Timişoara. Noi am considerat că locul potrivit este Piaţa Libertăţii, Primăria Veche, prin urmare, acolo s-a aprobat astăzi (miercuri – n.r.), în Consiliul Local, alocarea de spaţiu. Aşa s-a considerat, să fie sediul la Timişoara, nu sunt motive speciale, noi suntem parteneri egali, toate cele patru oraşe sunt, consider eu, de prim plan ale României, respectate ca atare, recunoscute ca atare şi nu există între noi ambiţii sau orgolii. Conducerea va fi rotativă. Primul preşedinte s-a hotărât să fiu eu, pe un an, aşa este mandatul. Deocamdată, trebuie să ne constituim juridic, sunt gata documentele de constituire juridică, statutul şi actul constitutiv, le vom transmite instanţelor să parcurgă procedura legală şi când vom avea personalitate juridică, vom angaja inclusiv experţi care să elaboreze proiectele, de la noi vin doar idei de proiecte şi experţii vor fi cei care vor detalia lucrurile şi vor aprofunda şi desigur vor genera proiecte", a declarat primarul Nicolae Robu, cel care va fi primul președnte al Alianței Vestului.

