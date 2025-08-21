International Uganda, de acord să primească migranții deportați, cu o condiție







Acordul privind migranții deportați a fost confirmat joi de oficialii ugandezi, care au anunțat că țara lor a convenit cu Statele Unite asupra preluării unor persoane expulzate, dar cu anumite condiții stricte, potrivit halifax.citynews.ca.

Ministerul Afacerilor Externe din Kampala a precizat că niciun migrant cu cazier penal și niciun minor neînsoțit nu va fi acceptat, în timp ce preferința autorităților rămâne ca aceștia să fie cetățeni de origine africană.

Discuțiile au loc pe fundalul dezbaterilor internaționale legate de politica de relocare a migranților și rolul pe care statele africane îl pot juca în acest proces.

Declarația oficială a Ministerului Afacerilor Externe din Uganda a subliniat că acordul cu Statele Unite se află în faza de stabilire a detaliilor practice.

Chiar dacă termenii finali nu au fost încă semnați, documentul precizează că înțelegerea a fost „concluzionată”.

În centrul acestei negocieri se află un principiu ferm: Uganda nu va primi persoane cu antecedente penale și nici minori neînsoțiți, pentru a evita probleme sociale și de securitate.

Ministrul pentru Relații Internaționale, Henry Okello Oryem, a explicat că Uganda are o reputație globală ca stat cu o politică generoasă față de refugiați, dar există limite clare.

„Nu putem accepta persoane nedorite în propriile lor țări și să le integrăm în comunitățile noastre locale”, a declarat oficialul, referindu-se la riscul ca astfel de transferuri să fie exploatate de rețele ilegale.

În timp ce Kampala insistă asupra unor criterii precise, partea americană nu a comunicat public detaliile complete ale aranjamentului. Ministerul ugandez a precizat totuși că preferă să primească persoane de origine africană, ceea ce ar putea facilita integrarea lor socială.

Oryem a adăugat că guvernul discută în prezent aspecte mai urgente, precum regimul vizelor, tarifele comerciale și posibile sancțiuni economice.

„Nu putem să ne concentrăm pe primirea migranților ilegali din Statele Unite în timp ce încercăm să protejăm interesele cetățenilor noștri. Aceasta ar fi o nedreptate față de ugandezi”, a punctat ministrul.

The US government has signed a bilateral deportation agreement with Uganda to take in an unclear number of African and Asian migrants who had claimed asylum on the US- Mexico border. Documents obtained by CBS News, which is headquartered in New York City, indicate Uganda… pic.twitter.com/F8L2Td8X6k — Government of Uganda (@GovUganda) August 21, 2025

Contextul regional arată că SUA au mai deportat recent grupuri de persoane către alte state africane. În iulie, cinci bărbați cu antecedente penale au fost trimiși în Eswatini, iar alți opt au fost redirecționați spre Sudanul de Sud.

Aceste precedente ridică întrebări privind criteriile de selecție și capacitatea statelor africane de a absorbi astfel de persoane.

Dacă înțelegerea va fi implementată, Uganda ar putea deveni un punct de referință în politica globală privind relocarea migranților.

Totuși, autoritățile atrag atenția că impactul economic și social nu trebuie subestimat. Integrarea unor persoane care nu au legături directe cu societatea locală ar putea pune presiune pe resurse, locuri de muncă și servicii sociale.

Pe plan politic, acordul ridică și întrebări legate de relațiile bilaterale dintre Uganda și Statele Unite. În timp ce Washingtonul caută soluții pentru gestionarea fluxurilor de migranți expulzați, Kampala încearcă să își protejeze reputația de stat primitor, dar fără a compromite securitatea și echilibrul intern.

În context regional, alte state africane ar putea fi puse în fața unor solicitări similare, ceea ce deschide un nou capitol în discuțiile despre partajarea responsabilităților privind migrația.