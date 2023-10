Meciul România-Israel, sub semnul întrebării. Decizie UEFA pe fondul războiului

UEFA a cerut federației de fotbal din Israel, precum și cluburilor Maccabi Haifa și Maccabi Tel-Aviv, angajate în competițiile europene, să identifice alternative în afara țării pentru găzduirea viitoarelor partide, conform cerințelor regulamentelor.

UEFA suspendă meciurile internaționale în Israel, inclusiv cel cu România

Unul dintre meciurile impactate este și confruntarea dintre Israel și România, din cadrul preliminariilor EURO 2024. Partida era stabilită pentru ziua de sâmbătă, 18 noiembrie, la ora 21.45.

În luna viitoare, echipa națională a Israelului are programate două meciuri. Unul pe 15 noiembrie împotriva Elveției, încă considerat un meci pe teren propriu, și unul pe 21 noiembrie în Andorra.

Alte meciuri afectate

UEFA încă nu a stabilit o nouă dată pentru meciul dintre Kosovo și Israel, care a fost inițial programat pe 15 octombrie, dar amânat la momentul respectiv.

Confruntarea dintre echipa lui Edi Iordănescu și selecționata Israelului ar putea deține o importanță crucială în cursa pentru calificare. În prezent, România are un avans de 5 puncte (16 față de 11). Dar are și două meciuri în plus față de Israel. În afară de duelul cu Israel, avem un alt meci programat acasă cu Elveția în ultima etapă a preliminariilor.

Ce se întâmplă cu meciul Suedia-Belgia. Decizia UEFA

O situație asemănătoare a fost și în ceea ce privește meciul dintre Suedia și Belgia, ce a fost anulat din cauza unui atac terorist ce a dus la moartea a doi suporteri.

UEFA a anunțat zilele trecute că pregătește un anunț care va fi făcut „în timp util” cu privire la confruntarea dintre Diavolii Roșii și Suedia. Meciul, care s-a desfășurat în repriza a doua, a fost întrerupt din cauza atacului terorist care a zguduit capitala Belgiei.

UEFA se află în mijlocul deliberărilor pentru a stabili pașii următori și va furniza detalii suplimentare în curând.

„În urma unui presupus atac terorist comis la Bruxelles, s-a decis, în urma consultării cu ambele echipe și cu forțele de poliție locale, să se oprească meciul dintre Belgia și Suedia. Informații suplimentare vor fi publicate în timp util”, a scris UEFA pe X, fosta Twitter.