UEFA a decis cine va fi gazda finalei Ligii Campionilor din 2028. Wembley și Camp Nou concurează pentru ediția din 2029

UEFA a anunțat oficial că Munchen va găzdui finala Ligii Campionilor din 2028, în timp ce Wembley (Londra) și Camp Nou (Barcelona) se află în competiție pentru organizarea ediției din 2029, stadionul catalan fiind recent modernizat.

Forul european a confirmat vineri lista federațiilor membre interesate să organizeze marile finale europene, precizând că o finală pe alt continent, precum cea speculată la New York, nu va fi posibilă înainte de 2030.

„Declaraţiile de interes nu sunt obligatorii, iar propunerile finale trebuie depuse împreună cu dosarele de candidatură până la 10 iunie”, a transmis UEFA într-un comunicatoficial.

Arena din Munchen, care a fost gazda finalei din sezonul trecut, va reveni în centrul atenției fotbalului european. În 2024, Wembley a fost stadionul care a găzduit ultimul act al competiției, iar Barcelona nu a mai organizat o finală de Liga Campionilor din 1999.

Comitetul Executiv al UEFA va decide în septembrie anul viitor locațiile tuturor finalelor intercluburi din 2028 și 2029.

Până atunci, finala actualului sezon va avea loc pe Puskás Arena din Budapesta, iar cea din 2027 se va disputa pe stadionul Atletico Madrid.

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat, printr-un comunicat transmis vineri, că a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029, pe Arena Națională din București. Potrivit FRF, această decizie vine după succesul organizării meciurilor de la EURO 2020, precum și a Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, evenimente care au demonstrat capacitatea României de a găzdui competiții internaționale majore.

„Ne dorim să continuăm promovarea României ca destinație de top pentru evenimente sportive europene de anvergură”, se arată în comunicatul Federației.

FRF a precizat că partenerii principali ai proiectului vor fi Primăria Municipiului București și Guvernul României, colaborare considerată esențială pentru buna desfășurare a evenimentului. Federația subliniază că experiențele anterioare au demonstrat capacitatea Capitalei de a oferi condiții excelente pentru echipe, suporteri și organizatori.

UEFA a stabilit deja orașele care vor găzdui următoarele două ediții ale finalei Europa League: Istanbul în 2026 și Frankfurt în 2027. Arena Națională a fost anterior gazda finalei din 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în fața formației Athletic Bilbao.