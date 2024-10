UE nu agreează apropierea de Rusia. Cum a anulat Ursula von der Leyen întâlnire cu premierul Serbiei

Ursula von der Leyen a anulat în ultimul moment o întrevedere, la Belgrad, cu premierul Serbiei, Milos Vucevic. Decizia a venit ca urmare a unei întrevederi pe care oficialul sârb a avut-o cu ministrul rus al dezvoltării economice.

Ambasadorul Uniunii Europene la Belgrad, Emanuele Giaufret, a confirmat informația legată de motivul anulării. Șefa Comisiei Europene a considerat că întrevederea cu premierul sârb nu are rost, dat fiind intențiile Serbiei.

Ambasadorul UE Emanuele Giaufret a confirmat anularea întrevederii cu premierul Milos Vucevic. Întâlnirea era programată înainte de cina pe care Ursula von der Leyen, o avea programată cu președintele Aleksandar Vucic.

Potrivit explicațiilor oferite de ambasador „există informaţii cu privire la intenţia Serbiei de a-şi consolida relaţiile economice în alte domenii cu Federaţia Rusă”. Emanuele Giaufret a precizat că intenția a fost clară, publicată pe site-ul guvernului sârb. Ulterior, documentul ar fi fost retras.

On a visit to Belgrade, European Commission President Ursula von der Leyen hailed the idea of Serbia becoming a “leader in the batteries and electric vehicle industry” – saying that a partnership on lithium extraction could help create 20,000 jobs and add 6 billion euros to GDP. pic.twitter.com/BXdcfK2qwW

— Balkan Insight (@BalkanInsight) October 25, 2024