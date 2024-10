BRICS cere încheierea păcii în Gaza și Ucraina. Concluziile summitului organizat de Putin

„Membrii BRICS cer o încetare a focului în Gaza și Liban, dar și soluționarea pe cale pașnică a războiului din Ucraina. Sunt rezultatele comunicate oficial, la finalul summitulu organizat de Vladimir Putin.

Membrii grupului nu au ajuns la un acord cu crearea unui sistem internaţional de plăţi alternativ. De asemenea, nu s-a luat nici o decizie cu privire la extinderea grupului cu alte țări. Turcia a fost pusă pe lista de așteptare, primind statutul de țară asociată.

Pe lângă liderii celor nouă state membre, la summit au fost invitați alți zeci de șefi de stat și de guvern. Vladimir Putin a descris această reuniune drept calea spre înființarea unei noi „majorităţi mondiale. Prin BRICS, Rusia își propune să contrabalanseze dominaţia SUA în politica globală.

La summitul de la Kazan, care s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, au avut loc numeroase discuții, inclusiv întrevederi bilaterale. La final, participanții au cerut încetarea imediată a focului în Fâşia Gaza. Totodată, în declarația summitului, a fost lansat un avertisment cu privire la riscul declanșării unui război pe scară largă în Orientul Mijlociu.

Preşedinţii rus, chinez, turc şi iranian, respectiv Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan şi Massoud Pezeshkian, au cerut Israelului să înceteze bombardamentele. Totodată, au criticat Occidentul şi ONU pentru tolerarea uciderii a zeci de mii de civili palestinieni. Acest critici au fost formulate în prezența secretarului general al ONU, Antonio Gutteres.

Constituit, iniţial, din Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud, de unde acronimul BRICS, grupul s-a extins anul acesta cu încă patru membri. Este vorba despre Egipt, Emiratele Arabe Unite, Etiopia şi Iran. Arabia Saudită şi Argentina, invitate să adere nu au făcut-o. În vreme ce statul arab nu a aderat efectiv, noul președinte argentinian, Javier Milei a respins intrarea în grup.

My first opportunity to ask Vladimir Putin a question since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. It came at the end of the BRICS summit in Kazan. Producer @LizaShuvalova pic.twitter.com/4kRBtL4XGO

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) October 25, 2024