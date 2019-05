Udrea, momente deosebite în Costa Rica. Logodnicul ei a spus totul: „Ne-am fi dorit să...”

Fostul ministru Elena Udrea și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, au petrecut Paștele în Costa Rica. Cei doi au încercat, pe cât a fost posibil, să păstreze tradițiile românești.





Elena Udrea și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, au avut parte de un Paște deosebit. Asta a fost prima sărbătoare alături de fiica lor, Eva Maria. Chiar dacă cei doi s-au aflat în Costa Rica, au încercat să respecte tradițiile românești legate de această sărbătoare.

„Sărbătorile pascale le-am petrecut alături de Elena și fetița noastră Eva, anul acesta, Paștele fiind o sărbătoare specială pentru noi, pentru că este primul pe care îl petrecem alături de fetița noastră. Ne-am fi dorit să mergem la slujba de Înviere aici, în San Jose, dar, neexistând o biserică ortodoxă, am rămas acasă și am urmărit slujba de Înviere de la Patriarhie, transmisă de posturile românești, la TV.”, ne-a mărturisit Adrian Alexandrov, conform Cancan.

De asemenea, bucatele tradiționale nu au lipsit de pe masă. Mai puțin ouăle roșii, deoarece nu s-a găsit vopsea specială în Costa Rica, iar, prin metodele tradiționale, ouăle nu s-au colorat. Cei doi au ciocnit ouă albe.

„De gătit s-au ocupat Elena și mama ei. Și trebuie să recunosc că au făcut-o destul de bine. Nu le-a ieșit partea cu vopsitul ouălor, pentru că în San Jose, spre surprinderea mea, nu există vopsea de ouă! Fiind o țară catolică, există diferențe culturale, nu împărtășim aceleași tradiții de Paște, deci degeaba am căutat prin tot orașul vopsea de ouă, pentru că nu am găsit. Am încercat să le vopsim prin metode tradiționale românești, cu sfeclă roșie… Nu au ieșit, așa că am ciocnit ouă albe în ziua de Paște. Am încheiat ziua cu o plimbare liniștită într-un parc frumos din zonă”, a declarat logodnicul Elenei Udrea.

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

„Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit Elena Udrea jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.

Elena Udrea a plecat în Costa Rica în luna februarie a anului trecut, fiind nemulțumită de sistemul judiciar din România. Ea a cerut acolo statut de refugiat. Elena Udrea avea să declare la Antena 3 că decizia de a pleca o luase cu o lună în urmă.

„Nu am fugit, ca dovadă sunt aici asumat. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen.

Mi-am dat seama că nu există nicio şansă ca eu să fiu judecată corect în apel, cum nu am fost judecată nici la fond şi atunci am decis, în ianuarie anul acesta, să merg într-o ţară în care ştiam că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi ştiam că aici s-au refugiat lideri politici din alte ţări, iar când situaţia politică din ţara lor s-a remediat au putut să-şi continue cariera politică”, a declarat Udrea.

