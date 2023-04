Udrea, amănuntul neștiut despre moartea lui Rudel Obreja. Dezvăluiri din interiorul sistemului

Elena Udrea a vorbit în cadrul unui interviu acordat jurnalistei Anca Alexandrescu, pentru Realitatea TV, despre regretatul Rudel Obreja, decedat din cauza cancerului. Fostul președinte al Federației Române de Box fusese condamnat în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea: Chiar a fost o tragedie cumva pentru cei care știau cât e de bolnav, luaseră în calcul și situația această, că s-ar putea întâmplă, și o să discutăm mai multe despre asta. Și doi, s-a întâmplat că după 8 luni… nu, sunt de un an arestată… Nici nu mai știu, nu mai țîn socoteală timpului, o cerere la Înalta Curte care ar fi fost, zic eu, și legal și corect să fie admisă, mi s-a respins că toate celelalte pe care le am făcut, și speranța ar fi fost că dacă s-ar fi aprobat acea cerere în care solicităm Instanței Supreme să constate abuzul de încălcare a deciziei CCR în cazul nostru, în Gala Bute, am fi putut vorbi în platou și nu la pușcărie. Pentru că nu s-a întâmplat, ne întâlnim din nou aici. Referitor la, vedeți dvs, aveți și persoane, probabil unele de bună credință, multe cu siguranță postaci pe internet…

Anca Alexandrescu: Da, pentru că deranjăm.

Elena Udrea: Care vor să omoare orice subiect care le afectează lor, sau celor pentru care ei postează la comandă pe internet, le afectează interesele, vor să omoare orice subiect important cu comentarii: dar de ce era vopsită? Păi asta e o pușcărie de femei, femei care au familii, copii, soți, părinți, vin să le viziteze. Destul că e o drama pentru familii să aibă aici pe cineva, pentru un copil să aibă aici mama, pentru părinți să-și aibă aici copiii. Dacă te mai și vede vai de ține, slăbită, neîngrijită, pentru ei e o liniște dacă te văd totuși că ești bine. Că nu te duci nici să plângi în față lor, nici să le spui dacă ceva nu e bine pentru ține aici, nu te duci să le spui, tocmai pentru a nu îi face să sufere și mai tare.

Deci, totuși e uman, zic eu, și e și decent că persoanele care stau în penitenciar să se poată îngriji. Din acest punct de vedere, eu zic că cei care au comentat, în afară de cei care or fi fost de bună credință, cu siguranță cei mai mulți sunt dintre cei care sunt deranjați de discuțiile noastre și de alte lucruri pe care le faceți. Că am văzut că va comentează toate proiectele pe care le aveți.

Anca Alexandrescu: Absolut tot. Orice fac nu e bine, sunt mulți care spun că orice fac nu e bine. Dar noi mergem înainte pentru că încep să se vadă efectele, așa ușor cu pași mici, dar se mișcă lucrurile.

Elena Udrea, despre dispariția lui Rudel Obreja

Elena Udrea: Dacă n-ați avea criticii ăștia, înseamnă că n-ar deranja pe nimeni.

Anca Alexandrescu: Dată trecută ați fi vrut să vorbiți mai mult despre condiția din penitenciare și pentru că a fost timpul scurt nu ați apucat. Aș începe prin a va întreba cum vedeți ce i s-a întâmplat lui Rudel Obreja? A fost arestat în același dosar cu dv, eu am fost printre puținii care au ieșit public și au cerut să fie ajutat, să poată ieși să se trateze. M-a contactat soția lui la rugămintea lui, văzuse emisiunile din penitenciar, apoi s-au alăturat mai mulți jurnaliști, am reușit să determinăm să-i se dea dreptul la sănătate. Pentru că așa cum am spus de mai multe ori, chiar dacă sunt criticată, atunci când un om este condamnat nu i se ia nici dreptul la viață, nici dreptul la sănătate, dacă a greșit plătește pentru ce a greșit, dar totuși trebuie să avem dreptul să ne tratăm.

Ulterior întâmplării nefericite de acum două săptămâni, eu am făcut și un interviu cu Marian Iancu, care a stat în celulă cu Rudel Obreja și care a povestit ce a pătimit Rudel și cum i s-a refuzat dreptul de a merge la un medic specializat, n-a fost crezut că are aceste dureri. Cum vedeți această poveste? În permanentă Rudel Obreja a spus că e o victima în acest dosar, victima colaterală, că de fapt s-a dorit pedepsirea dvs. și a plătit că victima colaterală…

Elena Udrea: Fără îndoială că este așa. El a spus încă din 2015 de când a fost arestat odată cu mine și cu Tudor Breazu, celălalt personaj din dosar care nu a acceptat presiunile făcute de procurori, să confirme niște denunțuri ale celor 3 care sunt în libertate și n-au pățit nimic, deși ei sunt autorii faptelor, au recunoscut că sunt autorii unor fapte din dosar, dar pentru niște denunțuri făcute sunt în libertate. Tudor Breazu și Obreja de la început au refuzat lucrurile acestea și au spus judecătorilor: <<Suntem presați de procurori să facem denunțuri împotriva Elenei Udrea și a lui Traian Băsescu>>. Nu a contat pentru nimeni și așa au ținut-o oamenii aceștia 8 ani de zile. Deci ei au avut cumva soarta mea, adică într-un mod incredibil nimeni nu-și putea imagina că o să se respingă, doar în cazul Gala Bute nu se va ține cont de decizia CCR și că vom rămâne condamnați de un complet format din judecători puși cu mâna în 2018.

Rudel Obreja probabil și din ce spune soția lui, din ce a spus Tudor Breazu care a stat din nou cu el, la fiecare arestare din cele 3 – 2015, 2018 și acum, în 2022, Breazu a stat cu Rudel Obreja. Și mi-a scris, noi ne- am scris scrisori, acum Breazu e în libertate, a terminat, și a ispășit pedeapsa.

A slăbit alarmant 11 kilograme

Anca Alexandrescu: Ați vorbit cu el după ce a fost eliberat?

Elena Udrea: Sigur că da, am vorbit cu el, o să mă și viziteze, dar el mi-a scris scrisori de la început și îmi spunea: nu e în regulă cu Rudel, ceva nu e în regulă. Dacă până acum era puternic, acum îl simt psihic deprimat, e căzut, e total descurajat, se gândește la copiii pe care i-a lăsat. Era într-o stare psihică foarte proastă de dată această, după care, ei au stat în carantină. Am fost cu dl. Iancu, a spus că imediat ce a ajuns la Jilava se simțea deja rău. Da, pentru că ei au stat 3 săptămâni în carantină. Undeva la sfârșitul perioadei a început să acuze aceste dureri și îmi scria în scrisori: e ceva în neregulă, îi este foarte rău și nici nu-l primesc la cabinet, nici nu-i dau nimic, nu-l duc la un doctor.

Și mi-a tot povestit lucrul asta pe parcursul a vreo 2 luni, că se simte din ce în ce mai rău. Eu l-am văzut la termene cât de mult slăbise, dar m-am gândit că poate este…

Anca Alexandrescu: 11 kg și nimeni nu și a pus întrebări.

Elena Udrea: Da, pentru că nu era o femeie care să fie atât de afectată psihic încât să nu mai mănânce, să slăbească. Totuși, era ditamai bărbatul, era un sportiv, puternic, un caracter puternic. Faptul că el slăbise atât de mult nu putea fi pus doar pe seama, așa cum mi-a spus Tudor Breazu, cum i-a spus doctorul: <<Va prefaceti toți, v-a apucat pe toți sindromul pușcăriei, nu puteți dormi în pat de pușcărie>>. Nu era cazul la Rudel Obreja. El nu ar fi mimat o durere. Transformarea lui fizică era de natură să pună pe gânduri…

Anca Alexandrescu: El s-a stins văzând cu ochii, cam asta a fost imaginea.

Elena Udrea: Pur și simplu el a fost omorât prin faptul că a intrat în pușcărie în 7 aprilie anul trecut, când nu trebuia să între. Să ne gândim că poate acest cancer ar fi debutat oricum, dar dacă nu s-ar fi încălcat decizia CCR, s-ar fi ținut cont și la noi de această decizie, s ar fi redeschis dosarul Gala Bute care e judecat în mod abuziv și ilegal, asta e partea de fond, acum vorbim de partea de constituționalitate. Iar el ar fi soț în libertate, dacă totuși în luna mai a anului trecut ar fi debutat cancerul, eu cred că nu, dar dacă se întâmplă el era în libertate, se putea trata oriunde și ar fi avut o șansă. Fiind în pușcărie în mod abuziv, întâmplându-i se acolo acest comportamant nefiresc din partea doctorului penitenciarului.

Cum spunea dl Iancu: Pe toată lumea trimitea la doctor, pe el nu l-a dus 2 luni. Adică l-a dus pe la Rahova..

Anca Alexandrescu: Și îl scotea în fiecare zi, îl anunță că pleacă la doctor și aștepta…

Elena Udrea: Mi s-a rupt sufletul să-mi imaginez cum l am văzut și eu îmbrăcat în blugi și-n cămașă albă cum venea la termenul de judecată, să-mi imaginez cum stătea și completă rebus o zi întreagă, să aștepte să fie dus la doctor, când îi era atât de rău. Crimă împotriva lui e a statului român, cineva trebuie să și asume această crimă. De la modul în care a ajuns în penitenciar, la ce i s-a întâmplat acolo, la nerespectarea drepturilor pe care le avea. Să zicem că ar fi fost și vinovat, domne” nu-l omorî în pușcărie. Plus că fiind o personalitate din lumea sportului.. N-a contat nici asta.

Anca Alexandrescu: Că a adus glorie României…

Elena Udrea: Gândiți-va ce se întâmplă cu oameni care n-au niciun nume.