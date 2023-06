UDMR pune o mare condiție pentru a rămâne la guvernare. Mesajul transmis de Kelemen Hunor

UDMR nu vrea să rămână la guvernare dacă nu primește Ministerul Dezvoltării, conform mesajului pe care l-a transmis, azi, președintele partidului Kelemen Hunor.

„Nu neg că putem fi împinși pe scări. Dar nu plecăm înainte de terminarea mandatului. Sunt convins că e în interesul tuturor să continuăm guvernarea împreună, dar nu în orice condiții. Asta am prezentat și colegilor noștri. După demisia premierului, guvernul e demisionar și începe procedura pentru desemnarea unui nou premier. Va fi responsabilitatea lui Marcel Ciolacu”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a afirmat că încă nu știe dacă va merge la ședința coaliției, care va avea loc la ora 17.00. „Ieri (n.r. – duminică), când ne-am ridicat de la masă după terminarea discuțiilor de la Palatul Victoria am stabilit că azi la ora 17 ne vedem. Depinde dacă merg știu de întâlnire, am stabilit, dar de atunci nu am mai discutat cu domnul Ciolacu, cu premierul. Vom vedea, dar știu de această întâlnire”.

Scenariul pe care liderul celor de la UDMR, Kelemen Hunor, l-a exclus fără să se gândească prea mult

De asemenea, tot azi, el a mai fost întrebat de presă, dacă este posibil să apară un acord între Guvern și UDMR, în situația în care se va decide ieșirea de la guvernare, pentru a susține anumite legi în Parlament. Keleme Hunor a dat un răspuns fără dubii și a spus că așa ceva este exclus.

„Nu există așa ceva. Are majoritate coaliția. În condițiile în care ai majoritate, nu ai nevoie de așa ceva. Este absurd, este ilogic din punct de vedere politic să pleci, că ai fost împins în afara Guvernului și apoi faci un acord parlamentar. Pentru ce? Imediat ajungeți la concluzia că noi suferim de sindromul Stockholm. Am spus și ieri. Nu! Nu există această boală la noi”, a conchis președintele UDMR.