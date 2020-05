Conform Agerpres, comisiile parlamentare de la Camera Deputaţilor au dat marţi raport comun de respingere proiectului de lege privind respectivul Cod administrativ.

Proiectul de lege avea ca obiect reglementarea cadrului general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora şi răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi regulile specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

Cele patru comisii (juridică, pentru buget, pentru administraţie şi pentru muncă ) arată că au decis să dea raport de respingere pentru că „nu se justifică adoptarea unei astfel de iniţiative legislative.

În plus, membrii comisiilor citate au mai scris că expunerea de motive nu conţine o fundamentare a soluţiilor legislative preconizate, iniţiatorii motivându-şi demersul pe posibila declarare a neconstituţionalităţii Codului administrativ în vigoare de către Curtea Constituţională.

Au votat „pentru” respingerea în plen a proiectului 287 de deputaţi, iar 21 au votat „împotrivă”.

Anterior, proiectul iniţiat de 30 de parlamentari de la UDMR fusese adoptat tacit de Senat. Camera Deputaţilor era for decizional în acest caz.

Amintim că Iohannis declarase luni că PSD continuă să promoveze legi care duc la o formă de autonomie a Ținutului Secuiesc. Şeful statului s-a referit la un proiect de lege adoptat tacit de Senat care prevede folosirea limbii maghiare în instituțiile publice din mai multe județe din Ardeal, precum și posibilitatea de a arbora steagul secuiesc.

„Nu putem să ne facem că nu vedem cum PSD este evident în situația de a promova anumite acte administrative, legi, care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc, ori așa ceva este pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi.

„Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Eu nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi cunosc pe mulți, am avut mulți colegi, am în continuare colegi, îi respect, marea majoritate sunt oameni de treabă, harnici, care își văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care, culmea, au încercat să promoveze legislație care privește autonomia Ținutului Secuiesc.

Este surprinzător și, recunosc, pentru mine și cred că pentru mulți dintre dumneavoastră, supărător. Au încercat să se scoată pesediștii și după scurt timp au introdus legislația în Senat, unde au picat-o.

Dar iată că vin dovezi că nu a fost o chestiune singulară. Culmea, în Senat a trecut, tot tacit, o altă inițiativă a UDMR care, practic, se constituie într-un cod administrativ paralel cu cel existent deja, un fel de cod administrativ în varianta UDMR.

Acest cod administrativ introdus de UDMR în circuit parlamentar prevede, de exemplu, ce credeți, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal.

De data aceasta PSD nu poate să spună că nu a știut, fiindcă această inițiativă a trecut prin comisiile Senatului, unde membrii PSD au votat pentru.

Acum, probabil, după ce am arătat public ce se dorește iarăși din partea PSD, vor găsi o formă să voteze împotriva și acestei legi. Însă nu putem să ne facem că nu vedem cum PSD este evident în situația de a promova anumite acte administrative, legi, care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc, ori așa ceva este pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi”, spunea liderul de la Cotroceni.

În replică, şeful senatorilor UDMR, Attila Cseke, a precizat tot luni că în respectivul proiect de modificare a Codului administrativ nu exista obligaţia de folosire a limbii maghiare ca a doua limbă oficială în Transilvania, „aceasta fiind o afirmaţie falsă, cu tentă de a scandaliza”, şi că modificările din proiect nu erau noi sau secrete.

sursa foto: presidency.ro