Președintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat, la ieșirea de la runda de consultări cu președintele Klaus Iohannis, că formațiunea pe care o conduce consideră că o coaliție formată din PNL, USR PLUS și UDMR la care s-ar adăuga și grupul minorităților ar putea asigura o majoritate solidă în Parlament pentru o guvernare stabilă.

„Am spus că după rezultatul oficial al voturilor sunt mai multe formule care pot asigura o majoritate stabile. Cea mai bună ar fi o coalițiede guvernare PNL – USR PLUS – UDMR care să se bucure și de sprijinul minorităților. Cu sprijinul minorităților am avea o majoritate solidă cu care am putea guverna 4 ani de zile”, a declarat Kelemen Hunor după discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

Potrivit spuselor sale, este nevoie ca negocierile să se încheie repede pentru ca viitorul guvern să pregătească proiectul de buget proiectele legislative să permită protejarea locurilor de muncă și implementarea investițiilor.

Kelemen Hunor a precizat că în mod normal, partidul din coaliție care a obținut cele mai multe mandate de parlamentar este și cel îndreptățit să nominalizeze viitorul premier. El a precizat, însă, că în urma negocierilor din ultimele două zile, PNL și USR nu au ajuns la o înțelegere pe această temă. Dat fiind că fiecare partid a venit cu propria propunere de premier este posibil ca și UDMR să facă același lucru.

„Considerăm că cel care are cele mai multe mandate trebuie să desemneze și premierul, de aceea ar fi de dorit să ajungem la o înțelegere cât mai repede. Acum există două propuneri, una din partea PNL,iar cealaltă din partea USR PLUS și este aproape firesc să avem și noi două – trei propuneri de prim-ministru. Dacă nu se ajunge la o concluzie, atunci vom veni și noi cu propunerea noastră”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că trebuie să se ajungă la o înețelegere între partenerii de negociere, astfel încât să se ajungă la o înțelegere. El a precizat că dacă se va merge doar pe aritmetica parlamentară s-ar putea ajunge la nemulțumiri, iar acest lucru ar putea duce la conflicte în viitoarea coaliție.