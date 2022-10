Rușii spun că Ucraina a atacat orașul rus Belgorod. Au fost 16 explozii consecutive. Video

Potrivit corespondenților Moskovski Komsomoleţ, unele dintre explozii au fost foarte puternice. Guvernatorului regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a raportat că, potrivit datelor preliminare, două persoane au fost rănite.

Niciun civil nu a fost ucis în atacul la o bază militară din regiunea Belgorod din Rusia, dar mulți soldați au fost uciși sau răniți, a declarat duminică dimineața guvernatorul regiunii Belgorod.

„Un eveniment teribil s-a întâmplat pe teritoriul nostru, pe teritoriul uneia dintre unitățile militare”, a spus Gladkov într-o postare video pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Mulți soldați au fost uciși și răniți… Nu există locuitori ai regiunii Belgorod printre răniți și uciși”. Gladkov nu a spus câți soldați au fost uciși. Agenția de presă de stat RIA a citat ministerul Apărării spunând că 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite.

Bombardamentele forțelor ucrainene au avariat clădirea administrației orașului Donețk, capitala regiunii cu același nume, a anunțat duminică administrația orașului, susținută de Rusia.

Administrația a declarat în aplicația de mesagerie Telegram că intrarea principală în clădire a fost lovită și mai multe mașini din apropiere au fost avariate. Nu a existat nicio reacție imediată din partea Ucrainei la atac.

Orașul Donețk este controlat de Republica Populară Donețk, susținută de Rusia, din 2014. Rusia s-a mutat în septembrie pentru a anexa regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporizhzhia din Ucraina, în cea mai mare extindere a teritoriului rus din cel puțin jumătate de secol.

Moscova a declarat anexările după ce a organizat ceea ce a numit referendumuri în zonele ocupate din Ucraina. Guvernele occidentale și Kiev au spus că voturile au încălcat dreptul internațional și au fost coercitive și nereprezentative.

Reuters nu a putut verifica raportul.

