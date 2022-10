Un nou raport susține că o dronă furnizată de SUA ar putea fi în spatele exploziei de pe podul Kerci, nu camionul-bombă. Foto

Raportul cu privire la Podul Kerci a fost publicat de experți militari independenți de la Molfar, o comunitate globală de informații open-source. Raportul a contestat serios versiunea Kremlinului cu privire la explozia podului venind cu o variantă nouă. Mai exact, un vehicul subacvatic fără echipaj (UUV), furnizată armatei ucrainene de către americani, ar fi fost folosit pentru a ataca podul strategic, sugerează echipa de specialiști de la OSINT.

Pe 12 octombrie, serviciul intern de informații al Rusiei a declarat că a reținut opt ​​persoane în legătură cu incidentul. Potrivit FSB, atacul a fost efectuat de serviciile de informații militare ale Ucrainei. Autoritățile ruse susțin că explozia de pe pod ar fi fost cauzată de un camion-capcană care transporta 22 de tone de explozibili

I think the explosion under the crimea bridge today was the result from a attack with a 🇺🇦 kamikaze boat. Same boat was see near crimea in the middle of September. #Crimea #Kerch #UkrainianArmy #RussianUkrainewar #Ukraine️ #kerchbridge pic.twitter.com/eQYjsQHdZr

