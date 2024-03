Captură la granița cu România. Mai mulți ucraineni încercau să fugă de înrolare

Mai mulți cetățeni ucraineni care încercau să scape de serviciul militar și să fugă în statele din Uniunea Europeană, au fost reținuți la granița cu România. Ucrainenii călătoreau într-o dubă de marfă care a fost oprită și verificată de autorități.

Ucraineni reținuți la granița cu România, în timp ce încercau să fugă de înrolare, în armata Kievului. Imagini cu autoritățile care au reținut mai mulți cetățeni care voiau fugă de armată au fost distribuite în online.

Autoritățile din țara vecină au reținut un grup format din 34 de cetățeni din Ucraina care încercau să fugă de înrolare. S-a întâmplat în apropiere de granița cu România. Ofițerii ucraineni au oprit o dubă de marfă, marca Mercedes, înainte să treacă frontiera în țara noastră. La control, din mașină au fost dați jos un număr de 34 de persoane.

Ucrainenii reținuți aveau vârsta pentru recrutare în armată, pentru serviciul militar. Ei au fost coborâți din mașină și preluați de poliție, urmând să fie trimiși în centrele de recrutare.„

Imagini cu această captură, de la frontierele României, au fost postate în spațiul online, pe mai multe canale Telegram și Twitter. Se vorbește despre un „exod în masă”

🇺🇦🇷🇴Mass exodus: A Mercedes was detained at the Ukrainian-Romanian border, in which 34 draft dodgers were trying to escape mobilization in Europe

34 men of military age wanted to illegally cross the border of Ukraine and enter Romania. pic.twitter.com/lWUDXYyTG5

— Mega Geopolitics (@MegaGeopolitics) March 8, 2024