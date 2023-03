Ucraina nu mai controlează decât o treime din oraşul Bahmut, scena unor lupte violente şi extrem de sângeroase de câteva luni

„O treime din Bahmut este controlată de Ucraina, aşa cum au stabilit observatorii internaţionali”, a declarat Leşcenko într-o conferinţă de presă, difuzată pe contul Telegram al preşedinţiei de la Kiev.

El a dezminţit totuşi informaţia că oraşul ar fi încercuit de forţele ruse, aşa cum afirmase anterior un responsabil prorus din estul ţării.

Patronul grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, afirmase în 20 martie că oamenii săi, aflaţi în prima linie în această bătălie, controlează „circa 70%” din Bahmut. Această informaţie nu fusese confirmată până în prezent de autorităţile ucrainene.

Război în Ucraina

Oraş cu circa 70.000 de locuitori înainte de război, Bahmut a devenit – în virtutea îndelungatei bătălii şi a pierderilor grele suferite de ambele tabere – simbolul luptei între ruşi şi ucraineni pentru controlul regiunii industriale Donbas.

Trupele ruse au înaintat în ultimele luni în nordul şi sudul oraşului, tăind mai multe căi de aprovizionare ucrainene şi ocupând partea sa de est.

Think tank-ul american Institute for the Study of War (ISW) a afirmat miercuri că forţele ruse controlează „circa 65%” din Bahmut după ce au avansat în ultimele cinci zile în special în nord.

Armata ucraineană afirmă la rândul său că ar fi „stabilizat” situaţia pe teren şi contează „foarte curând să profite” de epuizarea ruşilor pentru a lansa o contraofensivă.