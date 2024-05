Ucraina lovește adânc în teritoriul Rusiei. Dronele Kievului au vizat un radar strategic

Ucraina a atacat, cu drone, un sistem radar amplasat la aproximativ 1.500 de kilometri distanță în interiorul Rusiei. Echipamentul atacat, de tip „Voronej M”, poate detecta ţinte pe o rază de circa 6.000 de kilometri.

Atacul ucrainean cu drone a vizat un sistem radar strategic amplasat în zona oraşului rus Orsk, în regiunea Orenburg. Atacul este de natură să îngrijoreze Rusia, dat fiind că distanța până la cel mai apropiat teritoriul aflat sub controlul Kievului este de 1.500 de kilometri.

Forțele militare ale Kievului au lovit cu drone pe teritoriul Rusiei. Atacul a vizat o instalație radar strategic al armatei ruse. Informația a fost dezvăluită de o sursă din serviciile speciale din Ucraina citate de Reuters și EFE.

Radarul vizat de dronele ucrainene, de tip Voronej M, poate detecta ţinte pe o rază de circa 6.000 de kilometri. Acesta este folosit inclusiv pentru lansările de rachete balistice intercontinentale cu încărcătură nucleară. Sistemul este amplasat în zona oraşului rus Orsk, în regiunea Orenburg. Distanța de la granița ucraineană și până la țintă este de aproximativ 1.500 de kilometri.

Sursa din Ucraina nu a dat detalii dacă atacul și-a atins ținta. Oficialul de la Kiev a evidențiat performanţa armatei ucrainene care poate efectua atacuri cu drone pe teritoriul rus la o asemenea distanţă. Potrivit spuselor sale, drona a fost lansată de la circa 1.800 de kilometri.

Satellitenaufnahmen des Radargeräts Voronezh-M in Orsk in der Region Orenburg, Russland 🇷🇺 sind aufgetaucht. Auf dem Bild sind Brandstellen 🔥 zu sehen, die vorher nicht da waren – vermutlich durch Brände, die durch 🇺🇦Drohnendetonationen verursacht wurden. pic.twitter.com/dde96RmgMG

Serviciul în limba rusă al postului american Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) a prezentat imagini din satelit cu avarii ale sistemului radar lovit. Potrivit unor site-uri de informații militare, atacul ar fi avariat clădiri administrative ale instalației. Radarul nu a fost lovit, însă, au precizat aceste surse.

Radarul Voronej M face parte din sistemul de alertă timpurie al capacităţii de descurajare nucleară aRusiei. Acesta poate detecta ţinte aeriene de la o distanţă de circa 6.000 de kilometri. Radarul ar avea capacitatea să detecteze inclusiv rachetele balistice intercontinentale.

Oficialii din Ucraina au precizat că ținta a fost aleasă pentru că „monitorizează acţiunile forţelor de apărare şi securitate ucrainene în sudul țării”.

Autorităţile ruse nu au comentat atacul. Singurul comentariu a fost făcut de un guvernator regional, care a confirmat agenţiei TASS căderea unei drone în districtul Novoorsk. El a spus că nu au fost produse pagube pentru „instalaţiile civile” şi nici victime.

Ukraine's homegrown drone fleet continues breaking records with last night's 1800km deep strike in Russia, surpassing the previous record by +300km.

As ugly as Russian itself, this soviet monstrosity, over the horizon radar system was targeted in Orsk. pic.twitter.com/2ky8j26PeH

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 27, 2024