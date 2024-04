Ucraina, atac masiv în Tatarstanul rus. Cel puțin 7 răniți

Ucraina a lansat un atac masiv asupra unor fabrici de drone kamikaze din Tatarstanul rus. Zona vizată de soldații lui Zelenski se află la peste 1.200 kilometri de graniţă. În urma acestui atac, șapte oameni au fost răniți.

Autoritățile regionale ale acestei republici din cadrul Federaţiei Ruse au anunțat că 7 persoane au suferit răni ușoare. De asemenea, Ucraina a lansat un atac asupra unei rafinării de petrol.

„Un atac cu drone aeriene a fost efectuat în această dimineaţă împotriva unor fabrici din Tatarstan situate la Elabuga şi Nijnekamsk", a declarat serviciul de presă al liderului Tatarstanului, Rustam Minnihanov.

Ucrainenii au vizat zona economică specială (ZES) Alabuga. Aceasta a fost creată în 2006 şi include zeci de fabrici şi companii. Majoritatea unităților din această zonă a Tatarstanului rus sunt specializate mai ales în producţia de produse chimice, inginerie mecanică şi prelucrarea metalelor.

Atacul a pornit în apropiere de oraşul Elabuga. Autoritățile din Tatarstan spun că soldații lui Zelenski au vizat și rafinăria de petrol de la Nijnekamsk.

👏🇺🇦 Official: The night attack on the oil refinery in Tatarstan is a joint operation of SBU and GUR.

💥 The capacity of this installation was 8 million tons of oil, which is 2.6% of the total annual processing of the Russian Federation per year. pic.twitter.com/dRkVeCjKK7

— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 2, 2024