Ucraina a propus Rusiei un armistițiu energetic. Zelenski a cerut ajutorul americanilor

Ucraina a transmis Rusiei, prin intermediul mediatorilor americani, o propunere de armistițiu privind atacurile asupra infrastructurilor energetice ale ambelor țări, a anunțat luni președintele Volodimir Zelenski pe X.

Liderul de la Kiev a precizat că țara sa este dispusă să înceteze loviturile asupra instalațiilor rusești, dacă Moscova va face același lucru.

„Dacă Rusia este pregătită să înceteze să ne lovească sectorul energetic, noi vom fi pregătiţi să facem la fel”, a spus Zelenski în alocuțiunea sa de luni seara. Președintele a mai declarat că propunerea a fost transmisă oficial părții ruse prin intermediul autorităților americane.

Declarațiile vin într-un context de intensificare a conflictului militar și energetic. Rusia continuă să lanseze atacuri nocturne cu drone, inclusiv modele Shahed, vizând rețele electrice și infrastructuri critice din Ucraina.

În replică, Kievul a desfășurat mai multe lovituri asupra instalațiilor energetice și militare situate pe teritoriul rus, printre care și complexe petroliere de pe coasta rusă a Golfului Finlandei.

În noaptea de duminică spre luni, orașul-port Odesa a fost lovit de un atac masiv cu drone. Autoritățile locale au raportat trei decese – o femeie de 30 de ani, fiica acesteia în vârstă de 2,5 ani și o altă femeie de 53 de ani – și 15 răniți, printre care o femeie însărcinată și doi copii.

O dronă a lovit un bloc de locuințe, provocând incendii și distrugeri semnificative. Echipele de intervenție au fost mobilizate rapid, folosind inclusiv câini de căutare și specialiști în acordarea de sprijin psihologic pentru victime și familiile afectate.

Conflictul a afectat puternic și regiunea Cernihiv, unde aproximativ 340.000 de persoane au rămas fără curent electric în urma loviturilor asupra infrastructurii energetice.

Apărarea antiaeriană ucraineană a raportat lansarea a 141 de drone rusești într-o singură noapte, dintre care 114 au fost interceptate. În același timp, Rusia a raportat victime în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei. În orașul-port Novorossiisk, opt persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite.

Printre țintele vizate de Ucraina se numără terminalul petrolier Șeșharis, operat de grupul Transneft, unde patru rezervoare de produse petroliere au fost incendiate. Ministerul rus al Apărării a confirmat că instalațiile de transbordare maritimă au fost afectate, însă fluxurile de petrol gestionate de Consorțiul Caspian Pipeline nu au fost perturbate.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au devenit un element central al conflictului. Ucraina încearcă să limiteze resursele financiare ale Rusiei, dependente de exporturile de petrol și gaze, în timp ce Moscova vizează rețelele energetice ucrainene pentru a slăbi moralul și rezistența internă.