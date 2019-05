Poliția a început să amendeze șoferii UBER! Amenzi de mii de lei. Ministrul Transporturilor vorbește despre „fake news”

La câteva ore după întrarea în vigoare a modificărilor la Legea taximetriei, patru șoferi UBER au fost amendați cu 1.000 de lei, iar trei dintre ei au rămas fără certificatul de inmatriculare și plăcuțe pentru o perioadă de șase luni.





Brigada Rutieră a anunțat, joi, că polițiștii au sancționat patru șoferi de UBER pentru nerespectarea prevederilor Legii 38/2003.

Trei dintre șoferii opriți în trafic s-au ales cu ridicarea certificatului de înmatriculare și plăcuțe.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, declara joi dimineață că informațiile apărute în presă conform cărora modificările legislative vor duce la interzicerea aplicațiilor de tip UBER Clever și Bold reprezintă „fake news”.

„Am avut o întâlnire cu cei de pe platformele electronice: UBER, Clever, etc. Am avut o întâlnire la minister tocmai pentru a le explica că nu vor fi interzişi. Văd că este un fake news care circulă peste tot că Uber este interzis. Am văzut că inclusiv cei de la platformele electronice au declarat că nu vor fi interzişi, dar văd că se tot propagă ştirea asta peste tot în mass-media. Nu îi interzice nimeni, nu vor fi probleme, din contră, de 5 ani de zile nu s-a implementat acest domeniu, iar guvernarea PSD este guvernarea care va reglementa acest domeniu. Ei au fost foarte mulţumiţi pentru că au avut un partener de dialog în ultima lună, au venit cu câteva observaţii de care trebuie să ţinem cont, după care vom urca acest proiect pe procedura de transparenţă.

Trebuie să reglementăm noi din punct de vedere tehnic şi legal, dar nu se pune problema de interzicere. Noi prin ordonanţa care s-a dat în luna aprilie am combătut pirateria. Uber nu este piraterie, se face o confuzie foarte gravă”, declara ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Loteria Romana, anunt de ULTIMA ORA, dupa ce s-a luat premiul cel mare! Ce se intampla AZI, la tragere

Pagina 1 din 1